बंडखोरी भोवली! प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या आदेशानंतर मालेगावात भाजपकडून दोन माजी महापौरांची पक्षातून हकालपट्टी

BJP Expels Former Mayors Over Rebellion in Malegaon : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत बंडखोरी केल्याने भाजपने दोन माजी महापौरांना पक्षातून निष्कासित केले असून स्थानिक राजकारण तापले आहे.
मालेगाव : येथील महानगरपालिका निवडणुकीत (Malegaon Municipal Election) बंडखोरी केल्यामुळे भाजपने दोन माजी महानगरप्रमुखांना पक्षांना निष्कासित केले आहे. माजी महानगरप्रमुख नितीन पोफळे यांनी बंडखोरी करत प्रभाग १० ड मधून अपक्ष निवडणूक लढवीत आहेत. तर, माजी महानगरप्रमुख विवेक वारुळे यांनी पत्नी दिपाली वारुळे यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरविले आहे.

