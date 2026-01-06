नाशिक

Malegaon News : मालेगाव निवडणुकीत आचारसंहितेचा बडगा! पाऊणेदोन लाखांचे अवैध मद्य अन् अंमली पदार्थ जप्त

Strict Enforcement of Model Code of Conduct in Malegaon Municipal Polls : मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या नाक्यानाक्यांवर तैनात असलेली भरारी पथके वाहनांची तपासणी करताना. आचारसंहिता कक्षाने आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर अवैध मद्यसाठा जप्त केला आहे."
मालेगाव: महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात आचारसंहिता कक्षातर्फे कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. निवडणुका निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, आतापर्यंत १ लाख ७७ हजार २६० रुपयांचा अवैध मद्यसाठा व अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

