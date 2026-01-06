Malegaon News : मालेगाव निवडणुकीत आचारसंहितेचा बडगा! पाऊणेदोन लाखांचे अवैध मद्य अन् अंमली पदार्थ जप्त

मालेगाव: महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात आचारसंहिता कक्षातर्फे कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत. निवडणुका निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, आतापर्यंत १ लाख ७७ हजार २६० रुपयांचा अवैध मद्यसाठा व अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत..नियंत्रण कक्ष व पथकांची नियुक्ती येथील वाडीया दवाखान्याच्या नूतन इमारतीतून आचारसंहिता कक्षाचे नियंत्रण केले जात आहे. आचारसंहिता भंग किंवा कोणताही अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध पथके नेमण्यात आली आहेत. शहराच्या मुख्य प्रवेश रस्ते आणि नाक्यांवर १२ स्थिर सर्वेक्षण पथके तैनात असून, प्रत्येक पथकात प्रमुख, पोलिस आणि व्हिडीओग्राफरसह चार जणांचा समावेश आहे. याशिवाय, ८ भरारी पथके दोन सत्रात कार्यरत असून, रोज १०० हून अधिक वाहनांची तपासणी केली जात आहे..सभेच्या चित्रीकरणावर भर निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ८ व्हिडीओ चित्रीकरण पथके नियुक्त केली आहेत. ही पथके विविध सभा आणि समारंभांचे चित्रीकरण करत असून, त्यांच्या अहवालाची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र ४ पथके चारही प्रभाग समित्यांतर्गत काम करत आहेत. मतदारांना पैसे, वस्तू किंवा मद्याचे प्रलोभन दाखवणे तसेच धाकदपटशा देणाऱ्या बाबींवर ही पथके बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत..चोरी करायला आला अन् अडकला, शेवटी स्वत:च्या सुटकेसाठी घरमालकाला केली विनंती; VIDEO VIRAL.उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईआचारसंहिता लागू झाल्यापासून पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त कारवाई करत मोठ्या प्रमाणावर देशी-विदेशी मद्य व अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. आचारसंहिता कक्ष प्रमुख तथा बागलाणचे उपविभागीय अधिकारी महेश शेलार हे सर्व पथकांना मार्गदर्शन करत असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.