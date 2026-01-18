Malegaon Municipal Election : मालेगावचे 'नवे कारभारी' अन अपेक्षांचे ओझे; ८४ नगरसेवकांसमोर समस्यांचे डोंगर!

मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांनी ८४ नगरसेवकांच्या हातात शहराचा कारभार सोपविला. सभागृहात पाय ठेवण्यापूर्वीच प्रत्येक नगरसेवकाच्या डोक्यावर अपेक्षांचे ओझे आहे. हे ओझे पेलताना नवनिर्वाचित कारभाऱ्यांची चांगलीच धांदल उडेल. मुळात महापालिकेचे अंदाजपत्रक हजार कोटीच्या आसपास असले, तरी प्रत्यक्षात तिजोरीत एवढा पैसा येत नाही. .शहरातील बहुतांशी भागात स्वच्छता, गटारांचा प्रश्न, पथदीप, अंतर्गत रस्ते, धुळ, बगिचे, नियमित पाणीपुरवठा असे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. नगरसेवक सभागृहात जातील तेव्हा मावळच्या आर्थिक वर्षातील बजेट संपलेला असेल. नवीन बजेटची मांडणी व प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईपर्यंत सुरुवातीचे सहा महिने असेच निघून जाणार आहेत..महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी वारेमाप आश्वासनांची खैरात केली आहे. विजयी झालेल्या नगरसेवकांना जनतेचे प्रश्न सोडवावे लागणार आहेत. उपलब्ध निधी व शहरातील समस्या याचा ताळमेळ घालून प्रश्न मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान लोकप्रतिनिधींपुढे असेल. .मालेगाव अन अस्वच्छता यांचे घट्ट नाते आहे. महागडा ठेका देऊनही येथे नियमित स्वच्छता होत नाही. जाब विचारायला कोणी लोकप्रतिनिधी नाही याची संधी साधत ठेकेदारांकडून मनमानी काम होत आहे. शहरातील सर्व भागात नियमित घंटागाडी, कचऱ्याचे ढिगारे उचलणे, सार्वजनिक ठिकाणाची स्वच्छता करून घ्यावी लागणार आहे..शहराचा चारही बाजूने विस्तार वाढत आहे. नवीन नागरी वसाहती आकाराला येत आहेत. या वसाहतींमध्ये रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. रस्ते, गटारी, पथदीप, मोकळ्या भूखंडांचा विकास साधावा लागणार आहे. येथील पुर्व भागात मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्य़ा आहेत. झोपडपट्ट्य़ांमधील मुलभूत प्रश्न जैसे थे आहेत..मतदारांनी मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना हे प्रश्न प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावावे लागतील. गेल्या वर्षी कोणतीही नवीन करवाढ न लादता लोकाभिमुख अंदाजपत्रक सादर झाले. नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांपुढे महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजनांचे आव्हान असेल. असे करताना शहरवासियांवर किमान आगामी अंदाजपत्रकात तरी कोणतीही कर वाढ लादण्याचे धाडस पदाधिकारी व नगरसेवक अजिबात दाखविणार नाहीत..Nanded Waghala Elections: नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या ‘घड्याळी’चा गजर ‘दोन’वरच थांबला;आमदार चिखलीकरांचे स्वप्न मिळाले धुळीस!.महानगरपालिका हद्दीत रोज किंवा एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्यासाठी अमृत योजना २ पूर्ण होणे गरजेचे आहे. याखेरीज अन्य मोठी कामे सुरू आहेत. विविध याजना व कामांमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याबरोबरच महापालिकेच्या हिश्शाचा देखील समावेश आहे. या योजनांसाठी पैसा, आस्थापना व नियमित खर्च वजा जाऊन उरलेल्या रक्कमेत शहर विकास साधायचा आहे. नवीन आर्थिक वर्षात नगरसेवक निधी मिळू शकेल. तो किती मिळतो यावर देखील त्या त्या प्रभागातील विकास अवलंबून आहे. एकूणच सुरुवातीचे काही महिने तरी नवनिर्वाचित कारभाऱ्यांना जनतेच्या आश्वासनांची पुर्ती करताना संघर्ष करावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.