नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगावचे 'नवे कारभारी' अन अपेक्षांचे ओझे; ८४ नगरसेवकांसमोर समस्यांचे डोंगर!

New Corporators Take Charge in Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव महापालिकेत निवडून आलेले नवोदित नगरसेवक शहर विकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि रस्त्यांसह मूलभूत समस्या सोडविण्याचे काम सुरू करणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांनी ८४ नगरसेवकांच्या हातात शहराचा कारभार सोपविला. सभागृहात पाय ठेवण्यापूर्वीच प्रत्येक नगरसेवकाच्या डोक्यावर अपेक्षांचे ओझे आहे. हे ओझे पेलताना नवनिर्वाचित कारभाऱ्यांची चांगलीच धांदल उडेल. मुळात महापालिकेचे अंदाजपत्रक हजार कोटीच्या आसपास असले, तरी प्रत्यक्षात तिजोरीत एवढा पैसा येत नाही.

