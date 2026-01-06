नाशिक

Malegaon Municipal Election : अजब मालेगावचा गजब प्रकार! ‘मी अर्जच भरला नाही, मग मी उमेदवार कशी?’

Nomination Row Shocks Malegaon Civic Elections : मालेगाव महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग १० ‘क’ मधील अपक्ष उमेदवारी वादामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील तांत्रिक बाबी चर्चेत आल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग १० ‘क’ मधून अजब प्रकार समोर आला आहे. अपक्ष उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झालेल्या प्रतीक्षा भूपाल भोसले यांनी ‘मी उमेदवारी अर्ज दाखलच केला नाही’ असा खळबळजनक दावा केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेशी आपला संबंध नसून, ही अधिकाऱ्यांची चूक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर बाबी पडताळूनच हा अर्ज वैध ठरवल्याचे स्पष्ट केले आहे.

