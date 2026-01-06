Malegaon Municipal Election : अजब मालेगावचा गजब प्रकार! ‘मी अर्जच भरला नाही, मग मी उमेदवार कशी?’

मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग १० ‘क’ मधून अजब प्रकार समोर आला आहे. अपक्ष उमेदवार म्हणून नाव जाहीर झालेल्या प्रतीक्षा भूपाल भोसले यांनी ‘मी उमेदवारी अर्ज दाखलच केला नाही’ असा खळबळजनक दावा केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेशी आपला संबंध नसून, ही अधिकाऱ्यांची चूक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर बाबी पडताळूनच हा अर्ज वैध ठरवल्याचे स्पष्ट केले आहे..प्रतीक्षा भोसले या भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक होत्या. त्या सर्व कागदपत्रांसह निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय येथे गेल्या होत्या. मात्र, पक्षाकडून ‘एबी’ फॉर्म न मिळाल्याने त्यांनी आपला अर्ज अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द न करता कार्यालयातील एका टेबलावरच ठेवून दिला. त्यांनी अर्जाची नोंदणी केली नाही किंवा रजिस्टरवर स्वाक्षरीही केली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे..दरम्यान, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या मते, कार्यालयात प्राप्त झालेला अर्ज छाननी प्रक्रियेत घेण्यात आला. तो अर्ज सर्व निकषांवर वैध ठरल्याने आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तो मंजूर करण्यात आला. प्रतीक्षा भोसले यांनी अर्ज मागे न घेतल्याने त्यांना ‘अपक्ष उमेदवार’ म्हणून ग्राह्य धरत निवडणूक चिन्हही देण्यात आले आहे. आपल्याला अपक्ष उमेदवार ठरवून चिन्ह बहाल केल्याचे समजताच भोसले यांनी निवडणूक कार्यालयात धाव घेऊन या प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे. आता या तांत्रिक पेचप्रसंगावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Vasai-Virar Municipal: वसई-विरारमध्ये बविआचे बळ वाढले! पालिका निवडणुकीत शरद पवार गटाचा पाठिंबा; राजकीय वातावरण तापले .सदर अर्ज निवडणूक कक्षात होता. अर्जात सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असल्याने तो वैध ठरविण्यात आला. त्यांना अर्ज भरायचा नव्हता, तर त्यांनी तो सोबत घेऊन जाणे गरजेचे होते. आयोगाच्या नियमानुसार कार्यवाही करीत त्यांना चिन्ह देण्यात आले.- बाबासाहेब गाढवे, निवडणूक निर्णय अधिकारीमी पक्षाशी एकनिष्ठ आहे. मी कुठलाही उमेदवारी अर्ज भरला नाही. माझ्या अर्जावर सूचक व अनुमोदक नाही. तरीही अर्ज मंजूर होणे मोठी शोकांतिका आहे. निवडणूक अधिकारी चूक मान्य करीत नाहीत.- प्रतीक्षा भोसले, अपक्ष उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.