Malegaon Municipal Election : "जे काकांचे झाले नाहीत, ते आसिफ शेखचे काय होणार?" ओवैसींचा अजित पवारांवर बोचरा प्रहार

Owaisi Alleges MahaYuti Leaders Misleading Voters in Civic Polls : महापालिका निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने लढत जनतेची सरळसरळ दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप खासदार असदुद्दीद्दिन ओवैसी यांनी केला.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: राज्यात सत्तेत असलेले महायुतीतील नेते महापालिका निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने लढत जनतेची सरळसरळ दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप खासदार असदुद्दीद्दिन ओवैसी यांनी केला. मालेगाव येथे इस्लाम पक्षाचे प्रमुख व माजी आमदार आसिफ शेख उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या इशाऱ्यावर निवडणूक लढवत असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी केला.

