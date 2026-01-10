Malegaon Municipal Election : "जे काकांचे झाले नाहीत, ते आसिफ शेखचे काय होणार?" ओवैसींचा अजित पवारांवर बोचरा प्रहार

मालेगाव: राज्यात सत्तेत असलेले महायुतीतील नेते महापालिका निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने लढत जनतेची सरळसरळ दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप खासदार असदुद्दीद्दिन ओवैसी यांनी केला. मालेगाव येथे इस्लाम पक्षाचे प्रमुख व माजी आमदार आसिफ शेख उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या इशाऱ्यावर निवडणूक लढवत असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी केला..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयेशानगर कब्रस्तानाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ ‘एमआयएम’ उमेदवारांच्या प्रचारासाठी शुक्रवारी (ता. ९) झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल, माजी महापौर अब्दुल मलिक युनूस, हैदराबाद येथील जाफर हुसैन, सलमान शेख यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते..ओवैसी म्हणाले, की मालेगाव महापालिकेत पंधरा वर्षांपासून भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. विशेषतः स्वच्छता ठेक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार सुरू असून, याबाबत माजी आमदार एक शब्दही बोलत नाहीत. महापालिकेच्या शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. मात्र याकडे कुणाचेही लक्ष नाही..मालेगावच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनतेने ‘एमआयएम’ला साथ द्यावी. पक्षाची सत्ता आल्यास अब्दुल मलिक यांना महापौर केले जाईल आणि भ्रष्टाचाराला मूठमाती दिली जाईल, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका करताना ओवैसी म्हणाले, जे आपल्या काका, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे होऊ शकले नाहीत, ते आसिफ शेख यांचे काय होणार? आम्ही दोनशे कोटी रुपयांतून शहराचा विकास करून दाखवू, असा दावाही त्यांनी केला..दिल्ली येथे अल्पसंख्याकमंत्री किरण रिजिजू यांची भेट घेऊन मालेगावमध्ये खेळाडूंसाठी भव्य क्रीडांगण उभारण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आयात-निर्यात कर वाढवल्यानंतर मालेगावसह देशातील यंत्रमाग उद्योग अडचणीत सापडला असून, केंद्र व राज्य शासनाने यंत्रमाग उद्योगाला विशेष सवलती द्याव्यात, यासाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Mumbai Election : भाजपमधून 26 बंडखोरांची हकालपट्टी; मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांची कारवाई, सहा वर्षांसाठी पक्षातून केलं निलंबन.राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका करताना ओवैसी यांनी माजी आमदार आसिफ शेख यांना मतदार पडताळणी प्रक्रियेवर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नसल्याचे सांगितले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी आसिफ शेख, मुश्ताकिम डिग्निटी, शानेहिंद निहाल अहमद, माजी महापौर ताहेरा शेख व खालिद हाजी यांच्यावरही तीव्र शब्दांत टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.