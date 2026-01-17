नाशिक

Malegaon Municipal Election Results : विधानसभेला 162 मतांनी पराभव स्वीकारलेल्या माजी आमदारानं मालेगावात जिंकल्या 35 जागा, 'एमआयएम'ला केलं चितपट

Islam Party Emerges as Largest Party in Malegaon : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत इस्लाम पक्ष सर्वांत मोठा ठरला असून आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखाली ३५ जागांवर विजय मिळवत एमआयएमचा पराभव झाला.
Asif Sheikh

Asif Sheikh

esakal

जलील शेख
Updated on

मालेगाव : येथे महापालिका निवडणुकीत इस्लाम पक्ष हा मालेगावातील सर्वांत मोठा पक्ष (Islam Party Wins Malegaon Municipal Election 2026) ठरला आहे. पक्षाचे प्रमुख माजी आमदार आसिफ शेख (Asif Sheikh) यांना विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या १६२ मतांनी निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. विधानसभा निवडणुकीपासून त्यांनी जनसंपर्क वाढविला होता.

Loading content, please wait...
Malegaon
MIM
Islampur
Muslim Community
malegaon muncipal corporation
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.