Malegaon Municipal Election Results : विधानसभेला 162 मतांनी पराभव स्वीकारलेल्या माजी आमदारानं मालेगावात जिंकल्या 35 जागा, 'एमआयएम'ला केलं चितपट

मालेगाव : येथे महापालिका निवडणुकीत इस्लाम पक्ष हा मालेगावातील सर्वांत मोठा पक्ष (Islam Party Wins Malegaon Municipal Election 2026) ठरला आहे. पक्षाचे प्रमुख माजी आमदार आसिफ शेख (Asif Sheikh) यांना विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या १६२ मतांनी निसटता पराभव स्वीकारावा लागला होता. विधानसभा निवडणुकीपासून त्यांनी जनसंपर्क वाढविला होता. .महापालिका निवडणुकीत पक्षाचे प्रमुख माजी आमदार शेख यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावत ३५ जागांवर दणदणीत यश मिळविले. त्यांनी 'एमआयएम'चे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांना धोबीपछाड दिली. येथे इस्लाम पक्षाचा महापौर होणार, यावर मालेगावकरांनी शिक्कामोर्तब केले आहे..शहरात २१ प्रभागांतील ८३ जागांसाठी निवडणूक झाली. शुक्रवारी (ता. १६) येथील मतमोजणी झाली. पूर्व भागातील २, ३, ४, ५, ६, ८, १६, १७, २० या प्रभागात इस्लाम पक्षाच्या पॅनलने दणदणीत विजय मिळविला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत (कै.) रशीद शेख यांनी काँग्रेसच्या चिन्हावर २८ उमेदवार निवडून आणले होते. त्यापेक्षाही त्यांचे पुत्र आसिफ यांनी इस्लाम पक्षाचे जास्त नगरसेवक निवडून आणले. यातून मालेगावच्या जनमानसाचा त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास अधोरेखित झाला आहे..Malegaon Results : मालेगावचा धक्कादायक निकाल! 'इस्लाम'ने जिंकल्या सर्वाधिक 35 जागा; एमआयएम दुसऱ्या, शिवसेना तिसऱ्या स्थानी, BJP ची धूळधाण.माजी आमदार शेख यांनी ५६, तर समाजवादी पक्षाने १६ चौकसभा घेतल्या. येथे शेख यांनी अन्सारी समाजाच्या मतांचे विभाजन होऊ नये, यासाठी आमदार मौलाना मुफ्ती यांच्यावर बोलणे टाळल्याचाही फायदा त्यांना दिसून आला..एसआयआर सर्व्हेवर भरभारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी येथे जन्मदाखल्याचे प्रकरण काढले. यात अनेक नागरिकांना तुरुंगात जावे लागले. या वेळी माजी आमदार शेख व मुश्तकिम डिग्निटी यांनी मायनॉरिटी डिफेन्स कमिटी स्थापन केली. या कमिटीने जन्मदाखले काढलेल्या नागरिकांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहत त्यांना न्यायालयीन व कागदोपत्री मदत केली. या सर्व घटनेपासून आमदार मौलाना मुफ्ती हे अलिप्त राहिल्याने नागरिकांमध्ये आमदारांबद्दल नाराजी वाढत गेली..माजी आमदार शेख यांच्यावर विश्वास टाकत जनतेने त्यांच्या पक्षाला भरभरून मतांचे दान दिले, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. आमदार मौलाना मुफ्ती यांनी शेख कुटुंबीयांना प्रचारात 'टार्गेट' केले. याउलट आसिफ शेख यांनी मौलाना मुफ्ती यांच्यावर वैयक्तिक टीका न करता विकासात ते कसे मागे पडले, हे जनतेला पटवून दिले. 'एमआयएम'मधील अंतर्गत गटबाजी त्या पक्षाच्या पराभवाला कारणीभूत ठरली, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही..Malegaon Municipal Election Results : मालेगावात दादा भुसे ठरले किंगमेकर! शिवसेना-इस्लाम पक्षाची दमदार मुसंडी, BJP-MIM ची काय स्थिती?.मालेगावच्या निकालाची वैशिष्टेइस्लाम पक्षाचे नेते व माजी आमदार आसिफ शेख तसेच समाजवादी पक्षाच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद यांच्या सेक्युलर फ्रंटची जोरदार मुसंडी. ३५ जागांवर विजयी आघाडी.आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांच्या एमआयएम पक्षाची जबरदस्त पिछेहाट. केवळ २१ जागांवर विजयशिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा करिष्मा कायम, शिवसेनेचे १८ जागा जिंकत विक्रमी यश मिळविले.स्वबळाचा नारा देणाऱ्या भाजपचा मोठा पराभव, केवळ दोन जागा जिंकता आल्या. पक्षाचे नेते सुनील गायकवाड व त्यांचे पुत्र दीपक गायकवाड तसेच भाजप महानगर अध्यक्ष देवा पाटील यांचा दारुण पराभव.प्रभाग वीस हा एमआयएमचा बालेकिल्ला, तेथे इस्लाम पक्षाच्या पॅनलचा विजय.महापालिकेत शिवसेना तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून आघाडीवरशिवसेनेचे माजी उपमहापौर सखाराम घोडके यांच्या पत्नी लता घोडके अटीतटीच्या लढतीत विजयी.एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष,माजी महापौर मालिक शेख यांचा प्रभाग १७ मधून पराभव. आसिफ शेख यांचे बंधू खालिद हाजी यांनी केला पराभव..