नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगाव महापालिकेत राजकीय भूकंप; इस्लाम पक्ष सर्वात मोठा, भाजप-काँग्रेसला जोरदार धक्का

Election Results Declare Clear Mandate in Malegaon : मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान निकाल जाहीर होताच उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून आले.
Malegaon Municipal Election

Malegaon Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीत २१ प्रभागांतून ८४ नगरसेवक विजयी झाले असून माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लाम पक्ष सर्वाधिक ३५ जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. इस्लाम पक्ष आणि समाजवादी पार्टी यांची युती यशस्वी ठरली असून समाजवादी पार्टीला सहा जागा मिळाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Nashik
Malegaon
maharashtra
political
election
Development

Related Stories

No stories found.