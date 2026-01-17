Malegaon Municipal Election : मालेगाव महापालिकेत राजकीय भूकंप; इस्लाम पक्ष सर्वात मोठा, भाजप-काँग्रेसला जोरदार धक्का

मालेगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीत २१ प्रभागांतून ८४ नगरसेवक विजयी झाले असून माजी आमदार आसिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखालील इस्लाम पक्ष सर्वाधिक ३५ जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. इस्लाम पक्ष आणि समाजवादी पार्टी यांची युती यशस्वी ठरली असून समाजवादी पार्टीला सहा जागा मिळाल्या आहेत..स्वबळावर लढणाऱ्या एमआयएम ला २१ जागांवर समाधान मानावे लागले. शिवसेना ने १८ जागा जिंकत चांगली कामगिरी केली, तर कॉंग्रेस ला तीन आणि भाजप ला केवळ दोन जागा मिळाल्या. इस्लाम पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहोचल्याने पुन्हा शेख कुटुंबातील सदस्याला महापौरपदाची संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मतमोजणी कॅम्प रस्त्यावरील धान्य गोदाम, आयएमए हॉल, शिवाजी जिमखाना आणि मोतीबाग नाक्यावरील कृष्णा लॉन्स येथे झाली. दुपारी एकपर्यंत सर्व निकाल स्पष्ट झाले..या निवडणुकीत माजी महापौर ताहेरा शेख, अब्दुल मलीक, माजी उपमहापौर नीलेश आहेर, नरेंद्र सोनवणे, समाजवादी पार्टीच्या नेत्या शानेहिंद निहाल अहमद आणि कॉंग्रेसचे महानगरप्रमुख एजाज बेग हे प्रमुख विजयी उमेदवार ठरले. तर भाजपचे नेते सुनील गायकवाड, भाजपचे महानगरप्रमुख देवा पाटील, माजी नगरसेवक गुलाब पगारे, बाळासाहेब आहिरे आणि माजीद हाजी यांचा पराभव झाला. .निवडणुकीत तीन पती–पत्नी निवडून आले असून एका दाम्पत्याचा पराभव झाला आहे. सभागृहात ५० पेक्षा अधिक नवे चेहरे जाणार असल्याने शहरवासीयांच्या विकासाबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. मतमोजणी केंद्र परिसरात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत पूर्व भागातील महापौर आणि पश्चिम भागातील उपमहापौर असे सत्तेचे समीकरण राबवले जात होते..Ichalkaranji Election Result : इचलकरंजीत आवाडे–हाळवणकर यांची जोडी ठरली गेमचेंजर! दोघांना मिळणार मंत्रिपद-विधान परिषदेचं तिकीट, 'इतक्या' जागांवर मिळवला विजय.यंदा इस्लाम पक्ष बहुमताच्या उंबरठ्यावर असल्याने ते स्वबळावर बहुमताची जुळवाजुळव करतात की शिवसेनेबरोबर सत्ता स्थापन करतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र मालेगावकरांनी जवळपास स्पष्ट कौल दिल्याने महापौर व उपमहापौर निवडीत घोडेबाजार होणार नाही आणि शहरविकासाची कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.