Malegaon Municipal Results : मालेगावमध्ये सुरुवातीच्या कलात शिवसेनेची आघाडी; MIM, इस्लाम पार्टीची काय स्थिती?

Malegaon municipal election : सुरवातीच्या कलामध्ये मालेगाव महानगरपालिकेत इस्लाम पार्टी तीन जागांवर आघाडी घेतलीये, तर शिंदे गटाने चार जागांवर घेतली आहे. प्रभाग क्रमांक नऊमध्ये शिवसेनेचे चारही उमेदवार आघाडीवर आहेत, तर प्रभाग क्रमांक दहामध्ये सुनील गायकवाड यांच्यासह भाजपचे चारही उमेदवार आघाडीवर आहेत. प्रभाग क्रमांक एकमध्ये शिवसेनेचे चारही उमेदवार आघाडीवर आहेत. प्रभाग क्रमांक दोनमध्येही शिवसेनेचे चारही उमेदवारांनी आघाडी घेतली आहे..मालेगाव महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत ६४.०८ टक्के मतदान केले. किरकोळ अपवाद वगळता संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत पार पडली. २०१७ च्या तुलनेत सुमारे साडे तीन टक्के टक्के वाढ झाल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापले होते. ८३ जागांसाठी ३०० उमेदवारांचे भवितव्य 'ईव्हीएम'मध्ये बंद झाले होते. याचा आज निकाल जाहीर झाला आहे. २१ प्रभागांची मतमोजणी चार केंद्रांवर झाली.