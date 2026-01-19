Malegaon Election Results : 'मालेगावात हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यावर जातीयवाद पेरून राजकीय पोळी भाजली, पण जनतेने..'; काय म्हणाले इस्लाम पक्षाचे प्रमुख?

Malegaon Election Results : मालेगावच्या जनतेचा ‘एमआयएम’कडून भ्रमनिरास झाला आहे. केवळ हिंदू - मुस्लिम मुद्द्यावर जातीयवाद पेरून राजकीय पोळी भाजून घेतली जात आहे. ही बाब मालेगावच्या जनतेच्या लक्षात आली. काँग्रेस पक्ष धर्मनिरपेक्ष असला तरी या पक्षात मुस्लिम नेतृत्व शिल्लक राहिले नाही. एमआयएमला पर्याय म्हणून मालेगावात इस्लाम पक्ष खंबीर उभा राहिला. जनतेशी निगडित जमिनीवरचे मुद्दे प्रचारात आणले. .जनतेने आमच्यावर विश्वास दाखविला. हा विश्वास सार्थ करून दाखवू. इस्लाम पक्षाला सत्तेसाठी केवळ तीन जागांची गरज आहे. इतर पक्षांनी शहराचा विकास केंद्र बिंदू मानून बिनशर्त पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा इस्लाम पक्षाचे प्रमुख आसिफ शेख (Asif Shaikh) यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली. इस्लाम पक्षाच्या मोठ्या विजयानंतर त्यांच्याशी साधलेला संवाद.प्रश्न : इस्लाम पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. पक्षाच्या स्थापनेनंतर अल्पावधीमध्ये यश मिळण्याची कारणे काय आहेत?आसिफ शेख : आम्ही जनतेत राहणारी माणसे आहोत. गोरगरिबांची कामे करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. काही महिन्यापासून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मालेगावला विशेषतः येथील मुस्लीम समाजाला टार्गेट केले आहे. मालेगावात बांगलादेशी मुसलमान असल्याचा खोटा आरोप ते करीत आहेत. येथील तीन हजार चारशे जन्मदाखले रद्द झाले. आजही एका महिलेसह २५ नागरिक तुरुंगात आहेत. आम्ही मायनॅरेटी डिफेन्स कमिटीच्या माध्यमातून या नागरीकांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी मदत केंद्र उभारले. पहिल्या दिवसापासून त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत. लोकांच्या सुखदुःखात आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता धावून जातो. सातत्याने जनतेसोबत असल्याने मतदारांनी इस्लाम पक्षाला पसंती दिली..Malegaon Municipal Election Results : विधानसभेला 162 मतांनी पराभव स्वीकारलेल्या माजी आमदारानं मालेगावात जिंकल्या 35 जागा, 'एमआयएम'ला केलं चितपट.मुस्लिम समाजासमोर काँग्रेस, एमआयएम, समाजवादी पक्ष असे अनेक पर्याय समोर असताना, इस्लाम पक्षाची स्थापना का केली?काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे हे खरे आहे. मात्र काँग्रेसकडे मुस्लीम समाजातील नेतृत्व राहिले नाही. समाजवादी पक्षात वेगवेगळे नेते आहेत. एआयएम फक्त हिंदू- मुस्लीम अशा जातीयवादाला खतपाणी घालतो. मालेगावला सहा वर्षापासून एमआयएमचे आमदार आहेत. त्यांनी कोणतेही विकासकाम केले नाही. जनतेला पर्याय हवा होता. मी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र (इस्लाम) पक्ष स्थापन केला. या पक्षाच्या माध्यमातून विधानसभा निवडणूक लढवली. अवघ्या १६२ मतांनी माझा निसटता पराभव झाला. शहर विकास व एमआयएमला पर्याय म्हणून इस्लाम पक्षाची स्थापना केली..मुस्लिम समाजाचा धर्मनिरपेक्ष पक्षाकडून भ्रमनिरास झाला आहे का?मुस्लिम समाजाला पर्याय नसल्याने महापालिका निवडणुकीत एमआयएमला जागा जिंकता आल्या. संभाजीनगर, नांदेड आदी ठिकाणी पर्याय नसल्याने त्यांचे उमेदवार जिंकले. मालेगावला इस्लाम पक्षाचा पर्याय होता. त्यामुळे येथील जनतेने इस्लाम पक्षाला पसंती देत एमआयएमला सत्तेपासून दूर ठेवले. ज्या दिवशी पर्याय निर्माण होईल. त्या दिवशी महाराष्ट्रासह देशातून एमआयएम हद्दपार होईल. अनेक धर्म निरपेक्ष पक्षांमध्ये मुस्लीम नेतृत्व शिल्लक राहिले नाही. यशानंतर पक्षाचा हळूहळू विस्तार करण्याचा मनोदय आहे. विस्तार करायला वेळ लागणार नाही. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत काही ठिकाणी आम्ही उमेदवार देण्याचा विचार करीत आहोत..इस्लाम पक्षाची पक्षाची वाटचाल कशी असेल?आमचा पक्ष व विचारधारा धर्मनिरपेक्ष आहे. मालेगाव महापालिका निवडणुकीत ३५ पैकी दोन जागांवर हिंदू बांधव व एका जागेवर दलित बांधव निवडून आला आहे. आगामी काळात सर्व समाज घटकांना बरोबर घेऊन पक्षाची वाटचाल करू..Malegaon Husband Wife Victory : इतकी काट्याची लढत कधी पाहिली का? मालेगावात पती-पत्नीची जोडी सरस, पतीचा विजय फक्त 30 मतांनी!.इस्लाम पक्षासारख्या नव्या पक्षांमुळे काँग्रेस आणि अन्य धर्मनिरपेक्ष नुकसान झाले का?काँग्रेससह काही पक्षांमध्ये मुस्लीम नेतृत्व राहिले नाही. त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत असेल तर त्याला तेच जबाबदार आहेत. इस्लाम पक्ष धर्मनिरपेक्ष आहे. सामान्यांची मदत करणे व सर्वांगीण विकास साधणे हा आमचा उद्देश आहे. भाजप तर मुस्लिम समाजाला टार्गेट करीत आहेत..मालेगावच्या विकासासाठी कोणती महत्त्वाची योजना डोळ्यांसमोर ठेवली आहे?चार वर्षापासून मालेगावात प्रशासकीय राजवट आहे. या काळात मालेगावच्या विकासाची वाट लागली. येथील स्वच्छता, आरोग्य, रस्ते, गटारी आदी मूलभूत प्रश्न गंभीर आहेत. आमचा महापौर झाल्यास शहरातील सर्व भागात विकासकामे केली जातील. सामान्य नागरिकांशी निगडित प्रश्न व समस्या सोडविण्याला प्राधान्य दिले जाईल. विकासाचा अनुशेष भरून काढला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.