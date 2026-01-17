नाशिक

Malegaon Municipal Election : मालेगावचे 'किंग' दादा भुसे! शिवसेनेची ऐतिहासिक मुसंडी, भाजप-काँग्रेसचा धुव्वा

Shiv Sena Triumphs with 18 Seats in Malegaon Municipal Elections : व्यक्तीगत टिकांवर भर न देता विकासाच्या मुद्यावरील प्रचार मतदारांना भावला. यातूनच पश्‍चिम भागात शिवसेनेने तर पूर्व भागात इस्लाम पक्षाने मुसंडी मारली.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालेगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदारांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून अनेक नवे चेहरे सभागृहात पाठविले आहेत. व्यक्तीगत टिकांवर भर न देता विकासाच्या मुद्यावरील प्रचार मतदारांना भावला. यातूनच पश्‍चिम भागात शिवसेनेने तर पूर्व भागात इस्लाम पक्षाने मुसंडी मारली.

