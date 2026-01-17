Malegaon Municipal Election : मालेगावचे 'किंग' दादा भुसे! शिवसेनेची ऐतिहासिक मुसंडी, भाजप-काँग्रेसचा धुव्वा

मालेगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदारांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून अनेक नवे चेहरे सभागृहात पाठविले आहेत. व्यक्तीगत टिकांवर भर न देता विकासाच्या मुद्यावरील प्रचार मतदारांना भावला. यातूनच पश्चिम भागात शिवसेनेने तर पूर्व भागात इस्लाम पक्षाने मुसंडी मारली. .महानगरपालिकेच्या इतिहासात १८ जागा जिंकत मालेगावच्या राजकारणात आपणच किंग असल्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दाखवून दिले. माजी आमदार आसिफ शेख यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचा हिशेब चुकता करत आमदार मौलाना मुफ्ती यांना धोबी पछाड दिली. कॉंग्रेसला ३, तर भाजपला केवळ २ जागा जिंकता आल्या. एमआयएम, भाजप व कॉंग्रेसला हा पराभव आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे..मालेगावातील कॅम्प, संगमेश्वरच्या पाच प्रभागांमध्ये शिवसेना व भाजपमध्ये लढत झाली. मुळात २० जागांसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या टप्प्यापर्यंत युतीचा घोळ सुरु होता. दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत होण्याच्या मार्गावर असतानाच भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी युतीला उघडपणे विरोध दर्शविला. स्थानिक नेत्यांची आक्रमक भूमिका पाहता स्वबळाची मागणी मंत्री गिरीश महाजन यांनी उचलून धरली. .अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी भाजप व शिवसेनेने सर्व जागांवर स्वतंत्र उमेदवार देत एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटले. भाजपच्या प्रचाराचा शुभारंभ प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व मंत्री गिरीश महाजन यांच्या येथील सभेने झाली. या सभेचा अपवाद वगळता भाजपचे सर्व स्थानिक नेते संपूर्ण निवडणूक प्रचारात एका मंचावर दिसले नाहीत. भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या चव्हाट्यावर येत होती. .उमेदवारांनी पोटतिडकीने प्रचार केला. काही नेत्यांनी रोज जाहीर सभा घेऊन वातावरण निर्मिती केली. मात्र या नेत्यांचा करिष्मा उमेदवारांच्या विजयात रूपांतर करू शकला नाही. १५ ते १७ जागा सहज निवडून येतील असा अति आत्मविश्वास भाजपला नडला. पक्षातील जुने नेते व पदाधिकारी देखील अपवादात्मक प्रचारात दिसले. गेल्या निवडणुकीत ९ जागा जिंकलेला भाजप २ जागांवर आला आहे. निवडणुकीत दोन जागांवर झालेली बंडखोरी पक्षाला रोखता आली नाही. विविध नेत्यांच्या प्रवेशानंतर पक्षाची ताकद वाढत असताना झालेला दारुण पराभव आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे..शिवसेनेने अतिशय नियोजनबद्ध प्रचार केला. शिक्षणमंत्री दादा भुसे नाशिक व धुळ्याची जबाबदारी सांभाळतानाच सायंकाळी मालेगावसाठी वेळ काढत होते. प्रत्येक प्रभागात सभा घेण्याबरोबरच त्या- त्या भागातील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करत होते. शिवसेनेच्या काही नेत्यांवर प्रभागांची जबाबदारी नेमून देण्यात आली होती. त्यांच्याकडून आढावा घेत आवश्यक त्या सूचना केल्या जात होत्या. विकासामुळे बदलेले मालेगाव व भविष्यात करावयाची कामे या भोवतीच त्यांनी प्रचार केला. .विरोधकांचा नामोल्लेख टाळत विविध योजनांचा मालेगावच्या जनतेसाठी कसा फायदा होत आहे याचादेखील ते उल्लेख करत राहिले. २० पैकी जवळपास १५ नव्या चेहऱ्यांना संधी देत एकही बंडखोरी होऊ दिली नाही. मंत्री भुसे यांच्या बरोबरच त्यांच्या पत्नी अनिता भुसे, युवानेते अविष्कार भुसे यांनीही कार्यकर्त्यांना बळ देत प्रचारात झोकून दिले. शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची मेहनत फळाला आल्याने विक्रमी १८ जागा जिंकता आल्या. या विजयाने मालेगावात आपणच किंग असल्याचे व मालेगाववरील आपले निर्विवाद वर्चस्व भुसे यांनी अधोरेखित केले आहे..मौलाना यांना थेट टीका भोवलीशहराच्या पूर्व भागात आमदार मौलाना मुफ्ती यांना देखील विजयाचा मोठा आत्मविश्वास होता. उमेदवार देताना त्यांनी अनेक निष्ठावंतांना डावलल्याने एमआयएममध्ये छुपी गटबाजी सुरु होती. या निवडणुकीतून मौलाना मुफ्ती यांनी मुलाला निवडून आणत त्यांचा पुढचा राजकीय वारसदार निश्चित केला. पक्षाचे खासदार असदउद्दीन ओवेसी, इम्तियाज जलील यांच्या सभांनी वातावरण निर्मिती झाली. मात्र मोठ्या विजयात त्याचे रूपांतर झाले नाही. इस्लाम पक्षाचे आसिफ शेख यांनी मौलाना मुफ्ती यांच्यावर वैयक्तिक टीका टाळली. .Kolhapur Election : स्वबळावर लढले, लोकशाही जपली; बलाढ्य पक्षांपुढेही अपक्ष, स्थानिक कार्यकर्त्यांचा ठाम प्रयत्न.आमदार मौलाना मुफ्ती मालेगावला निधी आणण्यात कसे कमी पडतात यावर त्यांनी भर दिला. समाजवादी पक्षाच्या शानेहिंद निहाल अहमद यांना बरोबर घेत त्यांनी अन्सारी मते काही प्रमाणात आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळविले. मौलाना मुफ्ती यांना हा निकाल विचार करायला लावणारा आहे. पक्षाचा खासदार असतानाही कॉंग्रेसला केवळ तीन जागा मिळाल्या. प्रचारात न फिरकलेल्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांना कॉंग्रेसची वाताहत पाहावी लागली. दोन्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना (उबाठा), बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पार्टी आदी पक्षांचे अस्तित्व दिसले नाही. निवडणुकीत दिलेले आश्वासन नवीन कारभारी कसे पूर्ण करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.