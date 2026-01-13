Malegaon Municipal Election : माजी उपमहापौराच्या पोराला रोखण्यासाठी वेगळी खेळी; मालेगावात राजकीय डावपेच, AIMIM च्या अब्दुल मलिकांसमोर मोठं आव्हान

मालेगाव : येथील प्रभाग क्रमांक १९ हा आमदार मौलाना मुफ्ती व माजी उपमहापौर युनूस इसा यांचा बालेकिल्ला आहे. युनूस ईसा यांचे पुत्र अब्दुल मलिक या प्रभागातूनही ‘क’ जागेवर निवडणूक (Malegaon Municipal Election) लढवीत आहेत. .‘एमआयएम’चा महापाैरपदाचा चेहरा असलेल्या अब्दुल मलिक यांना रोखण्यासाठी इस्लाम पक्ष व समाजवादी पक्षाने या जागेवर उमेदवार न देता माजी नगरसेवक व अपक्ष उमेदवार मोहम्मद साजीद मोहम्मद रशीद यांना छुपा पाठिंबा दिल्याची चर्चा आहे. या भीतीमुळे अब्दुल मलिक दोन प्रभागातून निवडणूक लढवीत आहेत..Satara Politics : मिनी मंत्रालयाचे बिगुल लवकरच वाजणार; निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही क्षणी घोषणेची शक्यता, साताऱ्यात हालचाली गतिमान.प्रभागात किल्ला झोपडपट्टी, बोहराबाग झोपडपट्टी, सिध्दार्थ नगर, गालीब नगर, रसुलपुरा, इस्लामाबाद, मोतीपुरा, हिरे गल्ली, मातामठ तालीम, राजे बहादुरवाडा, अजमल चौक या भागाचा समावेश आहे. किल्ला झोपडपट्टीचा मुद्दा निवडणुकीच्या अग्रभागी आहे. प्रभागात एमआयएम, समाजवादी पार्टी व कॉंग्रेस यांच्यात तिरंगी लढत होत आहे. अपक्ष उमेदवारांचा बोलबाला असल्याने लढती चुरशीच्या झाल्या आहेत. प्रभागात १० टक्के हिंदू तर ९० टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. अटीतटीच्या लढतीत ही मते निर्णायक ठरू शकतील..प्रभागातील लढतीअ गटात एमआयएमच्या अख्तरुन्निसा मोहम्मद सादीक, समाजवादी पार्टीच्या साजदा मंजूर अहमद अय्युबी यांच्यात दुरंगी सामना.ब गटात कॉंग्रेसच्या अरशिया फिरदौस अकील अहमद, समाजवादी पार्टीच्या अन्सारी रोमैशा कौसर महमूद व एमआयएमच्या सादिया बानो लईक अहमद यांच्यात तिरंगी सामनाक गटात कॉंग्रेसचे बहबुद अब्दुल खालिक, एमआयएमचे अब्दुल मलीक मोहम्मद युनूस व अपक्ष मोहम्मद साजिद मोहम्मद रशीद रिंगणातड गटात समाजवादी पार्टीचे अन्सारी राहील अहमद मोहम्मद हनीफ व एमआयएमचे शेख जावीद शेख सत्तार निवडणूक रिंगणात.Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले.....असे प्रभाग, अशा लढती(क्रमांक १९)एकूण मतदार २४०२५पुरुष १२१२६महिला ११८९७इतर २मतदान केंद्र २८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.