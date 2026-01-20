नाशिक

Dada Bhuse : "हिंदुत्वाशी तडजोड नाही, पण इस्लाम पक्ष सेक्युलर"; दादा भुसेंच्या विधानाने राजकीय चर्चांना उधाण

Imtiaz Jaleel Denies Support to Shiv Sena in Malegaon : भुसे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, की शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत हिंदुत्वाशी तडजोड करणार नाही. मात्र, दुसरीकडे मालेगावमध्ये नव्याने उदयास आलेला इस्लाम पक्ष हा सेक्युलर आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
नाशिक: मालेगाव महापालिकेत किंगमेकरच्या भूमिकेत आलेल्या शिवसेनेने आमचा पाठिंबा मागितल्याचा दावा इम्तियाज जलील यांनी केला असला, तरी कोणत्याही परिस्थितीत पाठिंबा दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी प्रत्युत्तर देत, ‘आम्हीही त्यांच्याकडून पाठिंबा मागण्याचे आवाहन करू शकतो,’ असा उलट दावा केला.

