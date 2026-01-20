Dada Bhuse : "हिंदुत्वाशी तडजोड नाही, पण इस्लाम पक्ष सेक्युलर"; दादा भुसेंच्या विधानाने राजकीय चर्चांना उधाण

नाशिक: मालेगाव महापालिकेत किंगमेकरच्या भूमिकेत आलेल्या शिवसेनेने आमचा पाठिंबा मागितल्याचा दावा इम्तियाज जलील यांनी केला असला, तरी कोणत्याही परिस्थितीत पाठिंबा दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी प्रत्युत्तर देत, ‘आम्हीही त्यांच्याकडून पाठिंबा मागण्याचे आवाहन करू शकतो,’ असा उलट दावा केला..भुसे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, की शिवसेना कोणत्याही परिस्थितीत हिंदुत्वाशी तडजोड करणार नाही. मात्र, दुसरीकडे मालेगावमध्ये नव्याने उदयास आलेला इस्लाम पक्ष हा सेक्युलर आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. मालेगावमधील युती व सत्तास्थापनेबाबतचा अंतिम निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. .दरम्यान, मालेगाव महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिवसेनेने आमचा पाठिंबा मागितल्याचा दावा इम्तियाज जलील यांनी केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना भुसे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मात्र, हिंदुत्वाशी तडजोड नाही, असे ठामपणे सांगताना, इस्लाम पक्ष सेक्युलर असल्याचा उल्लेख केल्याने त्यांच्या विधानावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे..भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यपदी निवड होताच नितीन नबीन यांच्या पुढे असतील 'ही' आव्हानं, कशी असेल पक्षाची रणनीती?.नाशिक महापालिकेतील निकालांबाबत बोलताना भुसे म्हणाले की, जनतेचा कौल आम्ही मान्य करतो. अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असल्या, तरी अपयशासाठी कोणावरही बोट दाखवले जाणार नाही. शिवसेनेने नाशिककरांना दिलेला प्रत्येक शब्द पाळला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पराभवाचे प्रभागनिहाय विश्लेषण करून चुका सुधारण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सत्तेचा अंतिम निर्णय शिंदेंकडेनाशिक महापालिकेत भाजपसोबत सत्तेत सहभागी व्हायचे की विरोधी बाकांवर बसायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील, अशी माहिती भुसे यांनी दिली. नाशिकमधील विरोधी पक्षाची भूमिका काय असावी, याचाही निर्णय शिंदेच घेतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढील काळात शिवसेनेचे जे उमेदवार निवडून आले नाहीत किंवा ज्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांच्या प्रभागातील विकासाकडेही विशेष लक्ष दिले जाईल. त्या परिसरातील नागरी समस्या सोडविण्यास शिवसेना कटिबद्ध राहील, असेही भुसे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.