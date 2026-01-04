Malegaon News : आता कुत्र्यांची गणनाही शिक्षकांनीच करायची का? मालेगावात शिक्षक संघटनांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

मालेगाव शहर/ नामपूर: भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणांकडून शिक्षकांनाच लक्ष्य केले जात आहे. अध्यापन सोडून जनजागृती, मार्गदर्शन, अंमलबजावणीचा भार शिक्षकांवर ढकलण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. याविरोधात शिक्षकांच्या संघटनांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा संदर्भ देत शिक्षण विभागाने प्राणी जन्म नियंत्रण, लसीकरण, निर्जंतुकीकरण तसेच अँटी रेबीज लसीबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचे आदेश काढले आहेत. मात्र, या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी विरोध करत शासनावर आरोप केले आहेत..शिक्षकांचे मुख्य कर्तव्य अध्यापन आहे. आधीच विविध शासकीय योजना, निवडणुका, सर्वेक्षणे, रोजचे ऑनलाइन अहवाल, वेगवेगळ्या लिंक्स, प्रशासकीय कामे यांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शिक्षकांवर आता आणखी एक नवी जबाबदारी लादली जात आहे. भटक्या श्वानांचा प्रश्न गंभीर असला तरी त्यासाठी महापालिका, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य यंत्रणा अस्तित्वात असताना शिक्षकांना या प्रक्रियेत ओढणे म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेची थट्टा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. .हा आदेश तत्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षक भारतीचे राज्याध्यक्ष नवनाथ गेंड, भरत शेलार, दीपक पाटील,प्रकल्प पाटील,सुनील गांगुर्डे, दशरथ गोयकर, निलेश पाटील, निलेश नहिरे यांनी दिला आहे..Viral Video : कासवाने खोडकर कुत्र्याला १० सेकंदांत शिकवला 'असा' कायमचा धडा, व्हिडिओ पाहून तुम्हीही व्हाल चकित.कुत्र्यांची गणना करण्यासाठी शिक्षक मुख्याध्यापकच का, अन्य यंत्रणा नाही का, शिक्षकांना शिकवू द्या, शिकवू देत नसाल तर निपुण सारखे उपक्रम कशाला घ्यायचे,गुणवत्ता पण हवी आणि शाळाबाह्य कामे पण करायला हवी. कोणतेही एकच काम होऊ शकते.- प्रकाश माळी, कार्याध्यक्ष, शिक्षक परिषद, मालेगावप्रशासनातर्फे रोज नवीन अचंबित करणारे निर्णय येत आहेत. रस्त्यावर फिरणाऱ्या प्राण्यांप्रमाणे कुत्र्यांच्या देखभालीसाठी मुख्याध्यापकांची मदत घेतली जाईल. हा आदेश विचित्र नाही का, आधीच ऑनलाइनसह वाढलेल्या वेगवेगळ्या माहिती संकलनात शिक्षक ताणतणावात असतांनाच असे पत्र चेष्टा करणारे आहे.- झिया हकीम, ऊर्दू शिक्षक संघटना, नाशिक.राज्य सरकारने सदर निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्यात येईल. ‘वास्तविक भटके कुत्रे हाकलण्याचे किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आहे. पण राज्यातील शिक्षकांना कोणीच वाली नसल्याने शाळाबाह्य कामांसाठी शिक्षकच का दिसतात हाच खरा प्रश्न आहे.प्रकाश सोनवणे, शिक्षक नेतेदेशातील सरकारी शाळेतील शिक्षकांवर आधीपासून अशैक्षणिक कामांचा बोजा असताना श्वान गणती करणे. वाढलेली श्वान संख्या त्यामुळे बालक व नागरिकांवर वाढलेले हल्ले यावर योग्य उपाय करण्याऐवजी शिक्षक नोडल अधिकारी म्हणून काम वाढले आहे.सरकारने वेगळा मार्ग शोधला पाहिजे.- विष्णू गुमाडे, चिटणीस, शिक्षक भारती, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.