नाशिक

Malegaon News : आता कुत्र्यांची गणनाही शिक्षकांनीच करायची का? मालेगावात शिक्षक संघटनांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Teachers Targeted Over Stray Dog Issue in Malegaon : भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी शिक्षकांवर जबाबदारी टाकल्याच्या आदेशाविरोधात मालेगाव-नामपूर परिसरातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Stray Dog Issue in Malegaon

Stray Dog Issue in Malegaon

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव शहर/ नामपूर: भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणांकडून शिक्षकांनाच लक्ष्य केले जात आहे. अध्यापन सोडून जनजागृती, मार्गदर्शन, अंमलबजावणीचा भार शिक्षकांवर ढकलण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. याविरोधात शिक्षकांच्या संघटनांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
teacher
Stray Dogs
Protest
stray dogs issue

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com