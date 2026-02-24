नाशिक

Malegaon Crime : मालेगाव पुन्हा हादरलं! 7 वर्षांच्या चिमुरडीसोबत नराधम अरिब अहमदचं संतापजनक कृत्य; संतापलेल्या नागरिकांनी भरचौकातच...

POCSO Case Registered After Seven-Year-Old Girl Assaulted Near Shivaji Town Hall Malegaon : मालेगाव येथे सात वर्षीय बालिकेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे महिला व मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मालेगाव (नाशिक) : शहर व परिसरातील अल्पवयीन मुलीचे विनयभंग व अत्याचाराच्या घटनात काही महिन्यांपासून वाढ होत आहे. येथील सात वर्षीय बालिकेचा विनयभंग करणाऱ्या अरिब अहमद अतिक अहमद (वय २०, रा. अंजुमन चौक) या संशयिताला पोलिसांनी अटक केली (Malegaon Minor Girl Molestation Case) आहे. त्यामुळे महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

