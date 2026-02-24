Malegaon Crime : मालेगाव पुन्हा हादरलं! 7 वर्षांच्या चिमुरडीसोबत नराधम अरिब अहमदचं संतापजनक कृत्य; संतापलेल्या नागरिकांनी भरचौकातच...

मालेगाव (नाशिक) : शहर व परिसरातील अल्पवयीन मुलीचे विनयभंग व अत्याचाराच्या घटनात काही महिन्यांपासून वाढ होत आहे. येथील सात वर्षीय बालिकेचा विनयभंग करणाऱ्या अरिब अहमद अतिक अहमद (वय २०, रा. अंजुमन चौक) या संशयिताला पोलिसांनी अटक केली (Malegaon Minor Girl Molestation Case) आहे. त्यामुळे महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..तालुक्यातील डोंगराळे येथे १६ नोव्हेंबरला सव्वा चार वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिचा निर्घृण खून करण्यात आला होता. या घटनेने मालेगाव हादरले होते. पोलिसांनी त्याच दिवशी नराधम आरोपीला गजाआड केले. डिसेंबर, जानेवारी या महिन्यातही लहान मुली व महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार घडले..Chennai Beach Accident : चेन्नईत फिरताना एका चुकीने केला घात! आयटी कंपनीत इंटर्नशिप करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 7 जणांचा करुण अंत, जय पाटीलचा मृतदेह सापडला.येथे छत्रपती शिवाजी टाऊन हॉलजवळ महानगरपालिकेच्या जुन्या इमारतीसमोर रविवारी (ता. २२) लहान मुले खेळत होते. सायंकाळी सातच्या सुमारास अरिब अहमद याने सात वर्षीय बालिकेला उचलून तिचा विनयभंग केला. पीडित मुलीने हा प्रकार आई-वडिलांना सांगितल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी अरिब अहमदला चोप देत पोलिसांच्या स्वाधीन केले. किल्ला पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Police Officer Ashwini Bidre Case : पत्नीची हत्या कोर्टात स्पष्ट, 10 वर्षांनंतरही मृत्यूचा दाखला मिळेना; अश्विनी बिद्रेंच्या पतीची इच्छामरणाची मागणी.अरिब अहमदला येथील पोस्को न्यायालयाचे न्यायाधीश के. आर. पाटील यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. संजय सोनवणे यांनी युक्तीवाद केला. न्यायालयाने अरिब अहमदला २५ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.