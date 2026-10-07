मालेगावला वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा कुटुंबीय सोबत मोर्चा

मालेगावला वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा
कुटुंबीयांसह शुक्रवारी मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव, ता. ७ : स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळ व्हावे, यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून वृत्तपत्र विक्रेता बांधव लढा देत आहेत. कल्याणकारी मंडळाची घोषणा झाली; मात्र त्याची अंमलबजावणी न केल्याने येथे मालेगाव वृत्तपत्र संघटनेतर्फे कुटुंबीयांसोबत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ९ ऑक्टोबरला सकाळी अकराला मोर्चा काढला जाणार आहे.
मोर्चात मालेगावसह ‘कसमादे’तील वृत्तपत्र विक्रेते सहभागी राहणार असल्याचे राज्य संघटनेचे उपाध्यक्ष रवींद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले.
वृत्तपत्र विक्रेते ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता जनतेपर्यंत सत्य पोहचविण्याचे काम करीत आहे. या कष्टकरी असंघटित कामगार क्षेत्रातील घटकाला कोणत्याही प्रकारची सामाजिक किंवा आर्थिक सुरक्षितता मिळालेली नाही. राज्य शासनाने वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली, तरी दोन वर्ष उलटूनही हा निर्णय कागदावरच आहे. महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या अहवानाला प्रतिसाद देत मालेगाव वृत्तपत्र संघटनेचे अध्यक्ष पापांना यादव व राज्य संघटनेचे उपाध्यक्ष रवींद्र कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ९ ऑक्टोबरला अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर कुटुंबीयांसोबत मोर्चा काढला जाणार आहे.
मोसम चौकातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. मोर्चात वृत्तपत्र विक्रेते बांधव कुटुंबासह उपस्थित राहतील. येथे अपर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन मोर्चाची सांगता होणार असल्याचे यादव यांनी सांगितले.