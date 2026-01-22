Agriculture News : कांद्याला उतरती कळा! नाशिक जिल्ह्यात लागवडीत तब्बल ६० हजार हेक्टरची मोठी घट

मालेगाव: मागील वर्षी १५ तालुक्यांमध्ये दोन लाख हेक्टरमध्ये कांद्याची लागवड झाली होती. मात्र २१ जानेवारीपर्यंत कांद्याच्या क्षेत्रात तब्बल ५५ ते ६० हजार हेक्टरने घट झाली आहे..कांद्याची रोपे नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे फटका कांदा लागवडीला बसला आहे. शेतकरी कांद्याऐवजी मका, गहु, हरभरा, भाजीपाला पिकांकडे वळाले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा कांदा लागवडीत मोठी घट दिसून येत आहे..जिल्ह्यात सर्वाधिक उन्हाळी कांद्याची लागवड होते. मात्र येथे शेतकऱ्यांना डिसेंबरपर्यंत कांद्याला भाव मिळाला नाही. २०२५ मध्ये चाळींमध्ये भरलेल्या कांद्याला कोंब फुटल्याने पाहिजे तसा भाव न मिळाल्याने शेतकरी हतबल आहेत. त्यामुळे यंदा उन्हाळी कांद्याकडे शेतकऱ्यांचा कल काही प्रमाणात घटला आहे..नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला पावसामुळे कांद्याची रोपे खराब झाली. बियाण्यांचा तुटवडा भासल्याने शेतकऱ्यांनी पर्यायी मार्ग अवलंबला आहे. बागलाण तालुक्यात गेल्या वर्षी सर्वाधिक ५२ हजार १२४.६७ हेक्टरवर कांदा लागवड झाली होता. सध्या ३८ हजार २०० हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली आहे. जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्ह्यात १ लाख ४५ हजार ५७०.२० हेक्टरवर कांदा लागवड झाली आहे. रोपांचा तुटवडा व वाढत्या दरामुळे शेतकऱ्यांनी दुसरे पीक घेण्याकडे कल वाढविला आहे..Sangli Mayor Election : सांगलीत सत्तेसाठी नवा डाव! भाजपकडून राष्ट्रवादी (शरद पवार)कडे गुप्त संपर्क, राजकीय वर्तुळात खळबळ.परतीच्या पावसाने नुकसानमागील वर्षी कांद्याचे दर वाढलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीतच खराब झाला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पहिल्या आठवड्यापर्यंत पावसाने थैमान घातले. शेतकऱ्यांनी शेतात रोपे तयार केले होते. परतीच्या पावसामुळे रोपे खराब झाली..३१ जानेवारीपर्यंत गेल्या वर्षाप्रमाणेच कांदा लागवड होऊ शकते असा अंदाज आहे. जिल्हाभरात कांदा लागवड सुरूच आहे.- भगवान गोर्डे, तालुका कृषी अधिकारी, मालेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.