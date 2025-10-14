Crime News : मालेगाव: तलवारी फिरवत रील्स बनवणाऱ्या गुंडांच्या टोळीची पोलिसांनी काढली ‘वरात’; १२ जणांना अटक

मालेगाव: शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मालेगाव पोलिस सरसावले आहेत. रस्त्यावर तलवारी फिरवत रील्स बनवून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या येथील पूर्व भागातील गुंडांच्या टोळीच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. या प्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या टोळक्याची पोलिसांनी वरात काढली. नागरिकांकडून या कारवाईचे स्वागत केले जात आहे..शहरातील पूर्व भागात रात्रीच्या वेळी हातात तलवारी घेऊन पाच दुचाकीवरून गल्ली- मोहल्ल्यातून फिरणाऱ्या टोळक्याने येथे धुमाकूळ घातला. १२ ते १५ जणांच्या या टोळक्याच्या दहशतीने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले. तलवारी फिरवत रिल्स बनविताना नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न या टोळक्याकडून केला जात होता..अप्पर पोलिस अधिक्षक तेगबिरसिंह संधू यांना ही माहिती मिळताच मालेगाव पोलिस ॲक्शन मोडवर आले. पोलिसांच्या पथकाने त्वरित शोध मोहीम राबवून या टोळक्यातील १२ जणांना ताब्यात घेतले. सदर टोळक्याची शहरातील काही भागातून धिंड काढण्यात आली. यातील तिघे जण फरार असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. .गुंडांचे हे टोळके दहशत पसरवून दरोडा टाकण्याच्या तयारीत होते असेही पोलिसांकडून सांगण्यात आले. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे मद्यपान केले जाते. पोलिसांच्या या कारवाईचे शहरवासीयांनी जोरदार स्वागत केले आहे. वचक बसविण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने गुन्हेगारांना पकडून त्यांची वरात काढावी अशी अपेक्षा येथे व्यक्त केली जात आहे..उघड्यावर २० तळीराम ताब्यातशहरातील कॅम्प व छावणी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दारू दुकानाजवळ सार्वजनिक ठिकाणी मद्यसेवन करणाऱ्या २० जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिस उपअधिक्षक दर्शन दुग्गल यांनी कॅम्प पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील डी. के. चौक, कॉलेज रोड, चर्च-नामपूर रस्त्यालगत सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिणाऱ्या टोळक्यांना पकडले. .Land Dispute : जमिनीच्या वादातून कुटुंबावर दगड, काठ्यांनी हल्ला; 35 जणांवर गुन्हा दाखल, गुन्ह्यांत नेत्याच्या मुलाचा समावेश.सार्वजनिक ठिकाणी अवैधरीत्या मद्य करणाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचे येथे स्वागत केले जात आहे. उपअधिक्षक दुग्गल यांनी कारवाई करताना संशयितांची दिशाभूल करत शासकीय वाहनाऐवजी चक्क रिक्षातून प्रवास करत डिके चौक परिसरातील मोकळ्या पटांगणावर पोहोचले. मैदानावर मद्य सेवन करणाऱ्या तळीरामांना त्यांनी ताब्यात घेतले. तसेच तेथील वाइन शॉप व बिअर शॉपी मालकांना देखील ताकीद दिली. अन्यथा परवाना जप्त करण्याची तंबी दिली. कॅम्प पोलिस ठाण्यात मद्यपींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.