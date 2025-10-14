नाशिक

Crime News : मालेगाव: तलवारी फिरवत रील्स बनवणाऱ्या गुंडांच्या टोळीची पोलिसांनी काढली ‘वरात’; १२ जणांना अटक

Malegaon: Sword-Wielding Gang Arrested : मालेगाव शहरातील पूर्व भागात तलवारी फिरवून रील्स बनवत दहशत निर्माण करणाऱ्या गुंडांच्या टोळीतील १२ जणांना अपर पोलिस अधीक्षक तेगबिरसिंह संधू यांच्या सूचनेनुसार पोलिसांनी अटक करून त्यांची सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढली.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मालेगाव पोलिस सरसावले आहेत. रस्त्यावर तलवारी फिरवत रील्स बनवून नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या येथील पूर्व भागातील गुंडांच्या टोळीच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. या प्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या टोळक्याची पोलिसांनी वरात काढली. नागरिकांकडून या कारवाईचे स्वागत केले जात आहे.

