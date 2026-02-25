Malegaon News : सोमय्यांना महापालिकेत 'नो एन्ट्री'; महापौर आणि नगरसेवकांचा पालिका प्रवेशद्वारावर ठिय्या

मालेगाव: किरिट सोमय्या सातत्याने मालेगावला येऊन शहराची बदनामी करीत असल्याचा आरोप करत महापौर नसरीन बानो खालिद शेख व उपमहापौर शानेहिंद निहाल अहमद यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराजवळ धरणे आंदोलन केले. एसआयटीने चौकशी करूनही शहरात एकही रोहिंग्या किंवा बांगलादेशी आढळला नसल्याचा दावा करत सोमय्या राजकीय हेतूने आरोप करीत असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले..जन्मदाखला प्रकरणावरून यापूर्वी सोमय्या यांनी प्रशासकीय कारकिर्दीत महापालिकेत येऊन आयुक्त व अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली होती. त्यांच्या नियोजित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी आयुक्तांना पत्र देत महासभेच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती देऊ नये, असे लेखी कळविले होते. तसेच सोमय्यांना महापालिकेत प्रवेश देणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला होता..दरम्यान, महापौर व उपमहापौरांच्या नेतृत्वाखाली नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वाराजवळील पायऱ्यांवर ठिय्या आंदोलन केले. इस्लाम व समाजवादी पक्षाचे झेंडे तसेच भारताचा तिरंगा हातात घेत ‘सोमय्या गो बॅक’ आणि ‘किरिट सोमय्या मुर्दाबाद’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. सुमारे तासभर हे आंदोलन सुरू होते..Sharad Pawar Health Update : शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज ! चार दिवसाच्या विश्रांतीनंतर घरी परतणार.सोमय्या अप्पर पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यालयात बैठक घेत असताना आयुक्त रवींद्र जाधव यांना तेथे बोलावण्यात आले. आयुक्त बैठकीसाठी जात असताना काही कार्यकर्त्यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे..किरिट सोमय्या राजकारण करीत असून जन्मदाखला प्रकरणी मालेगावची बदनामी करीत आहेत. चौकशीत एकही रोहिंग्या किंवा बांगलादेशी आढळलेला नाही. जन्मदाखल्यांच्या चौकशीसाठी महासभेने समिती नेमली आहे. सोमय्यांना महापालिकेत येऊ देणार नाही. महिलांना ते घाबरले; महापालिकेत न येता त्यांनी आयुक्तांना बैठकीसाठी बोलावून घेतले.- नसरीन बानो खालिद शेख, महापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.