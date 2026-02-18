Malegaon CBG project

नाशिक

Malegaon News : दुधासोबत आता शेणातूनही कमाई; रिलायन्सच्या बायोगॅस प्रकल्पामुळे मालेगावच्या शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळले

Reliance Launches Major Compressed Bio-Gas (CBG) Plant in Malegaon : मालेगाव तालुक्यातील चिखलओहोळ शिवारात रिलायन्सने चार महिन्यांपासून कॉम्प्रेस बायोगॅस (सीबीजी) हा प्रकल्प सुरू केला आहे.
मालेगाव: नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात सीएनजीच्या मोठ्या प्रमाणात तुटवडा व सीएनजी भरताना पंपावर वाहनांच्या रांगा लागतात. मालेगाव तालुक्यातील चिखलओहोळ शिवारात रिलायन्सने चार महिन्यांपासून कॉम्प्रेस बायोगॅस (सीबीजी) हा प्रकल्प सुरू केला आहे. राज्यातील हा आठवा प्रकल्प आहे.

