Sakal Property Mahayatra : नाशिकमध्ये घराचं स्वप्न आता होणार पूर्ण! मालेगावात 'सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा' प्रदर्शनाचा दिमाखदार प्रारंभ

मालेगाव शहर: ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ प्रदर्शनाचा प्रारंभ शनिवारी (ता. २८) मालेगावच्या कॅम्प रोड नजीकच्या हॉटेल मराठा दरबार हॉलमध्ये उत्साहात झाला. प्रदर्शनाचा प्रारंभ खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या हस्ते करण्यात आला. .महापालिका आयुक्त रवींद्र जाधव, पोलिस उपअधीक्षक दर्शन दुगड, ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे निवासी संपादक अभय सुपेकर, सरव्यवस्थापक संजय पाटील, डॉ. दिनेश बच्छाव, ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष विजय सोनवणे, सचिव केतन भामरे, बालकलाकार जिया मोरे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शरद खैरनार आदी मान्यवर उपस्थित होते..‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक अभय सुपेकर यांनी प्रास्ताविकात उपक्रमाचा उद्देश सांगितला. ते म्हणाले, की ‘सकाळ’ नेहमीच वाचक व जाहिरातदार या दोन्ही घटकांना एका व्यासपीठावर आणत दोघांमध्ये विश्वासाचे नाते निर्माण करीत असतो. .वाचकांच्या गरजांची पूर्तता आणि जाहिरातदारांच्या किंवा त्या इव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या घटकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी कल्पकतेने वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. नाशिक हे महाराष्ट्राचे सुवर्ण त्रिकोण असलेले शहर असल्याने मुलांच्या प्रगती आणि उन्नतीसाठी खानदेशसह मालेगाव परिसर नाशिककडे पाहत असल्याचे त्यांनी सांगितले..या वेळी डॉ. बच्छाव म्हणाल्या, की ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे नेहमीच जनसामान्यांच्या दृष्टीने विविध प्रकल्प राबविण्यात येतात. मालेगावकरांना नाशिकमध्ये घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी नाशिकच्या नामवंत बांधकाम व्यावसायिकांना प्रदर्शनात आमंत्रित करून एक चांगली संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रदर्शनामुळे मालेगावकरांना नाशिकमध्ये हक्काचे घर जिल्ह्याच्या ठिकाणी मिळू शकेल..श्री. जाधव यांनी ‘सकाळ’च्या उपक्रमाचे कौतुक करून नाशिकच्या अग्रगण्य प्रॉपर्टीजचे प्रदर्शन भरवून मालेगावातील सामान्य माणसाला परवडेल इथपासून ते लक्झुरियस प्रतिष्ठित श्रीमंत वर्गाला त्यांच्या गरजांची पूर्तता कशी करता येईल, यासाठी सोयी-सुविधांयुक्त दालन उपलब्ध करून दिले आहे. .श्री. दुगड यांनी सांगितले, की चांगल्या वातावरणासह सर्व दृष्टीने सोयी-सुविधा असलेल्या नाशिक शहरात घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या प्रदर्शनाचा मालेगावच्या नागरिकांना फायदा होईल. बांधकामाची गुणवत्ता व सेवा सुरक्षितता याला सर्व बांधकाम व्यावसायिक प्राधान्य देऊन दिलेल्या शब्दांप्रमाणे गुणवत्ता व दर्जा सांभाळून घर बनवून देतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. .Pune Weather : पुण्यात थंडी परतली; किमान तापमानात घट.नागरिकांना परवडणारी व आधुनिक घरांच्या पर्यायांची माहिती एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिली आहे. प्रदर्शनाला बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या वेळी राजधानी ड्रेसेसचे संचालक संजय फतनानी, रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव व्हिजनचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर सोनवणे, सचिव वैभव सोनवणे, मयूर वांद्रे आदींसह नागरिक उपस्थित होते. ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे सरव्यवस्थापक संजय पाटील यांनी आभार मानले. वरिष्ठ व्यवस्थापक (जाहिरात) इसहाक शेख यांनी सूत्रसंचालन केले..नामांकित व्यावसायिकांचा सहभागया प्रदर्शनाचे टायटल स्पॉन्सर दीपक बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स, तर असोसिएट स्पॉन्सर पार्कसाइड हे आहेत. या प्रदर्शनात दीपक पार्कसाइड नेस्ट, ठक्कर्स ग्रुप बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स, सम्राट ग्रुप, शेठ ग्रुप, वृंदावन हिल्स हे नामांकित बांधकाम व्यावसायिक सहभागी झाले आहेत. घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी कर्ज सल्ला, गुंतवणूक मार्गदर्शन आणि प्रकल्पांची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रदर्शनादरम्यान सुविधा उपलब्ध आहेत. आकर्षक ऑफर्स व विशेष बुकिंगचा लाभ देण्यात येत आहे. रविवारी (ता. १) सकाळी १० ते रात्री ८ पर्यंत खुले राहणाऱ्या या प्रदर्शनात मालेगाव व परिसरातील नागरिकांनी आपल्या स्वप्नातील घरासाठी उपलब्ध पर्यायांचा लाभ घ्यावा. तसेच अधिक माहितीसाठी ७५०७७७४६८२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे..काय आहे प्रदर्शनातप्रदर्शनात 1BHK, 2BHK, 3BHK फ्लॅट्स, रो-हाऊस, प्लॉट्स तसेच व्यावसायिक गाळे यांसारख्या विविध पर्यायांची माहितीनाशिकमधील प्रमुख रेसिडेन्शियल प्रकल्पांची माहिती.आकर्षक सवलती व बुकिंग ऑफर्स.बँक प्रतिनिधींकडून कर्ज मार्गदर्शन.वास्तुशास्त्र आणि गुंतवणूक सल्ला.औद्योगिक प्रगती, शिक्षण संस्था, पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणुकीसाठी शहर आकर्षणाचे केंद्र.घर खरेदीचा विचार करणाऱ्या तसेच सुरक्षित गुंतवणुकीचा उत्तम पर्याय..नाशिक शहरात ३७ वर्षांपासून प्रामाणिक व विश्वासू सेवा देण्यास कटिबद्ध आहोत. कंपनीच्या माध्यमातून सर्व स्तरातील नागरिकांना घर, बंगला, कमर्शिअल अशा सर्व प्रॉपर्टीज असून त्या चांगल्या लोकेशनवर उपलब्ध आहेत. - प्रसाद वाळुंजे, विक्री व्यवस्थापक, दीपक बिल्डर ॲन्ड डेव्हलपर्स नाशकात गेल्या तीस वर्षांपासून या व्यवसायात असून ग्राहकांच्या गरजेनुसार प्रॉपर्टीज उपलब्ध करून देण्यात अग्रेसर आहोत. टाऊनशिप प्रोजेक्ट व कमर्शिअल, नाशिकमधील सर्वात पहिला मल्टीप्लेक्स कमर्शिअल प्रोजेक्ट बनवला आहे.-निशांत साळुंखे. जयकुमार कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड पार्कसाइड.नाशिक शहरात गंगापूर रोड सिरीन मिडॉज भागात सम्राट ॲमेझॉन व सम्राट अपना घर हे दोन प्रोजेक्ट आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पोडियम प्रोजेक्ट असून फुल्ली फर्निश्ड टू बीएचके फ्लॅट उपलब्ध आहेत. - पवन उघाडे, सम्राट ग्रुप, गंगापूर रोड, नाशिक नाशिक- एक गंगापूर रोड भागात रेसिडेन्शियल फोर बीएचके, बावीस मजली टॉवर, प्लॉट व ऑफिस कमर्शिअल पेस, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असून जॉगिंग ट्रॅक, शैक्षणिक संकुल, भाजी मंडईसह सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत.- किरण कराड व सागर तांदळे, टीजीएल, शालिमार, नाशिक.नाशिकमध्ये आडगाव परिसरात महामार्गालगत असलेल्या डी.मार्ट शोरूम पासून हाकेच्या अंतरावर रेडी पझेशन फक्त दोनच अत्याधुनिक रो बंगलो उपलब्ध आहेत. यामध्ये टू बीएचके व थ्रीबीएचके सिस्टिममध्ये सवलतीत उपलब्ध आहेत.- आशिष पूरवार, ऑस्कर गॅलेक्सी, नाशिकघोटी- शिर्डी महामार्गावर इगतपुरी जवळ सध्या व्हिला प्लॉटींग प्रकल्प सुरू आहे. साधारण १८०० स्क्वेअर फूट ते ३२०० स्क्वेअर फूट प्लॉट उपलब्ध आहेत.- अमोल लोखंडे, वृंदावन हिल्स, इगतपुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 