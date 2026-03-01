नाशिक

Sakal Property Mahayatra : नाशिकमध्ये घराचं स्वप्न आता होणार पूर्ण! मालेगावात 'सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा' प्रदर्शनाचा दिमाखदार प्रारंभ

Sakal Property Mahayatra Exhibition Opens in Malegaon : ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ प्रदर्शनाचा प्रारंभ शनिवारी मालेगावच्या कॅम्प रोड नजीकच्या हॉटेल मराठा दरबार हॉलमध्ये उत्साहात झाला. प्रदर्शनाचा प्रारंभ खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या हस्ते करण्यात आला
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालेगाव शहर: ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ प्रदर्शनाचा प्रारंभ शनिवारी (ता. २८) मालेगावच्या कॅम्प रोड नजीकच्या हॉटेल मराठा दरबार हॉलमध्ये उत्साहात झाला. प्रदर्शनाचा प्रारंभ खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या हस्ते करण्यात आला.

