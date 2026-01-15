Crime News : मालेगावात २७ लाखांच्या मोबाईलसह तिघांना बेड्या; स्थानिक गुन्हे शाखेची धडाकेबाज कारवाई

मालेगाव: कसमादेतून मोबाईल चोरीचे प्रकार सातत्याने घडत होते. येथील सटाणा शहरातून काही दिवसांपूर्वी मोबाईल चोरीची घटना घडली होती. यासंदर्भात स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक रविंद्र मगर यांना माहिती मिळाली की, दोघे भामटे मालेगाव येथून नाशिक येथे जात आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले. दोघांनी नाशिक, सटाणा व इतर ठिकाणाहून २७ लाखाचे मोबाईल चोरी केल्याची कबुली दिली. .सटाणा पोलीस ठाणे हद्दीतून मोबाईल चोरी गेल्याची तक्रार काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. मोबाइलचा छडा लावतांना पोलीसांना दोघे भामटे मालेगावहून नाशिक येथे जात असल्याची माहिती मिळाली. उपनिरीक्षक दत्ता कांभीरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने मनमाड चौफुली येथे सापळा रचला. .मुस्तफा रबुल अंन्सारी (रा. झारखंड) व मेहताब अन्सारी (रा. नाशिक) या दोघा ताब्यात घेतले. त्यांनी यापूर्वी नाशिक येथील मोबाइलचा गोडावुन फोडल्याची कबुली गुन्हे शाखेला दिली. पोलिसांनी त्यांना खाक्या दाखविल्यास दोघांनी सटाणा व नाशिक येथून २७ लाख ३३ हजार ९६० रुपयाचे १४० मोबाईल चोरी केल्याचे पोलिसांना सागीतले. .Mumbai Crime: भांगेच्या गोळीमुळे बेशुद्ध पडली; नंतर कारमध्ये 14 वर्षीय मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य, मुंबईत खळबळ.दोघांनी सदरील मोबाईल मोहम्मद हनिफ मोहम्मद युनुस (रा.म्हाळदे शिवार) याच्या कडे ठेवल्याचे सांगितले. पोलिसांनी हनीफला देखील अटक केली आहे. त्याच्या कडून मोबाईल जप्त केले आहे. तिघांना दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. चेतन सवंत्सरकर, सुधाकर बहिरम, योगेश कोळी, प्रशांत पाटील, सुभाष चोपडा, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिरम, योगेश कोळी, विनोद टिळे, दत्तात्रेय माळी आदींच्या पथकाने कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.