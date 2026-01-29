नाशिक

Malegaon Sugar Factory : अजित पवार दिवंगत झाल्याने माळेगावच्या यशकथेवर विराम

Malegaon sugar factory crushing season success : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याने दिवंगत चेअरमन अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली यंदा विक्रमी गळीत हंगाम गाठला. 11.11 टक्के रिकव्हरीसह आठ लाख टन क्रशिंग पूर्ण झाले; मात्र त्यांच्या निधनाने सहकार क्षेत्र पोरके झाले.
कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवाSpandana
कल्याण पाचांगणे

माळेगाव : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद व्हावी, असा गळीत हंगाम यंदा चालू आहे.  या कारखान्याचे दिवंगत चेअरमन व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली आजवर सुमारे आठ लाख टन उसाचे क्रशिंग यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले.  वेळेत आणि शिस्तबद्ध गाळपामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा प्राप्त स्थितीतच विमान अपघातामध्ये या कारखान्याचे चेअरमन अजित पवार यांचे निधन झाले. परिणामी माळेगावचे प्रशासन व सभासद पूर्णतः पोरके झाले.

