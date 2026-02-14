Malegaon News : उपमहापौरांच्या दालनात टिपू सुलतान यांचा फोटो; मालेगावात राजकारण तापले, शिवसेनेचा कारवाईचा इशारा

मालेगाव: येथील नवनिर्वाचित उपमहापौर शानेहिंद निहाल अहमद यांच्या दालनात टिपू सुलतान यांची प्रतिमा लावण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला असून, शिवसेनेने तीव्र निषेध करत प्रतिमा तातडीने काढून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्याकडे केली. दरम्यान, उपमहापौर शानेहिंद यांनी कार्यकर्त्यांनी प्रतिमा लावली असून, कोणाचीही दादागिरी खपवून घेणार नाही, असे म्हटले आहे..येथे महापौर नसरीनबानो शेख व उपमहापौर शानेहिंद निहाल अहमद यांनी दोन दिवसांपूर्वीच पदभार स्वीकारला. त्यानंतर शुक्रवारी उपमहापौरांच्या दालनात टिपू सुलतान यांची प्रतिमा लावण्यात आल्याने शिवसेनेचे गटनेते नीलेश आहेर, जिल्हाप्रमुख संजय दुसाने, महानगरप्रमुख विनोद वाघ, तालुकाप्रमुख मनोहर बच्छाव आदींच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त जाधव यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. .या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. उपमहापौर शहराचे वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही प्रतिमा तातडीने काढण्यात येऊन कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. नगरसेवक नरेंद्र सोनवणे, दिनेश ठाकरे, उमेश चौधरी, नीलेश काकडे, विशाल पवार, नितीन झाल्टे, संजय घोडके आदी उपस्थित होते..व्हॅलेंटाइन डेला प्रेमीयुगुल कारमध्ये मृतावस्थेत आढळल्यानं खळबळ, डोक्यात गोळीबार; कालपासून होते बेपत्ता.महापौर नसरीनबानो यांनी सायने येथे शिवस्मारक उभारण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केले. याउलट उपमहापौर शानेहिंद यांनी शहरातील वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. टिपू सुलतान यांची प्रतिमा तातडीने काढावी. माजी आमदार आसिफ शेख व प्रशासनाशी आमची चर्चा झाली आहे. उद्या दुपारपर्यंत या वादावर पडदा पडेल.-नीलेश आहेर, गटनेते, शिवसेना.एका कार्यकर्त्याने टिपू सुलतान यांची प्रतिमा भेट दिली. मी धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीत वाढली आहे. उपमहापौर दालनात धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीशी जुळणाऱ्या नेत्यांच्या प्रतिमा लावल्या जातील. काही लोक धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हे पूर्णत: चुकीचे आहे.- शानेहिंद निहाल अहमद, उपमहापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.