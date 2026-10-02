घात-अपघात
मथुरपाडे येथे
एकाची आत्महत्या
मालेगाव ः मथुरपाडे (ता. मालेगाव) येथील प्रभाकर वाल्मीक नवले (वय ४५) यांनी राहत्या घरी घराच्या छताच्या अँगलला वायरिंगच्या सहाय्याने गळफास घेतला. भाऊ रवींद्र नवले यांनी त्यांना सामान्य रुग्णालयात दाखल केले असता डॉ. सौद यांनी त्यांना मृत घोषित केले. तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली.
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महिलेचा मृत्यू
जळगाव (ता. मालेगाव) येथील सुपाबाई प्रल्हाद संसारे (वय ३३) यांनी ५ सप्टेंबरला पहाटे अडीचच्या सुमारास फवारणीचे औषध प्राशन केले. ११ सप्टेंबरला सायंकाळी पाचला उपचार सुरू असताना १३ सप्टेंबरला डॉ. कडलक यांनी तपासून मृत घोषित केले. तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली.
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तरुणाची आत्महत्या
कुकाणे (ता. मालेगाव) येथील भय्यासाहेब दगाजी पगारे (वय ४०) याने राहत्या घरी गळफास घेतला. मावसभाऊ दीपक बोरसे याने येथील सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. डॉ. फैजी यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. १ ऑक्टोबरला सकाळी साडेसहाला हा प्रकार घडला. वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली.
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सोन्याचे कडे लंपास
येथील कॉलेज स्टॉप भागातील किशोर विठ्ठल नेरकर यांच्या घरातील कपाटातून चोरट्यांनी दोन लाखांचे सोन्याचे कडे लांबविले. २९ सप्टेंबरला दुपारी दीड ते सायंकाळी चारच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. कॅम्प पोलिस ठाण्यात ४० वर्षीय गवळी नावाच्या भामट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.