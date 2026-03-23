Dada Bhuse : शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नका, सरकार पाठीशी! दादा भुसे यांच्याकडून मालेगाव परिसरात पीक पाहणी

मालेगाव: संवदगाव (ता. मालेगाव) परिसरात अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानाची शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी (ता. २२) पाहणी केली. या नुकसानाचे पंचनामे करून तातडीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश शिक्षणमंत्री भुसे यांनी प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यासह बागलाण, देवळा व मालेगाव तालुक्यात अवकाळी पावसाने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..मालेगाव तालुक्यातही कांद्यासह गव्हाची मोठी हानी झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्री भुसे यांनी भेट दिली. संवदगाव परिसरात मागील दोन दिवसांत झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री भुसे यांनी संवदगाव येथे भेट देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना धीर दिला. .अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण उपस्थित होते. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाची आढावा बैठक घेतली. मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, की राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. त्याचा तातडीने पंचनामा करून अहवाल सादर करावा..बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. एकही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता प्रशासकीय यंत्रणेने घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. श्री. केकाण यांनी गाळणे, सातमाने परिसरात भेट देत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. प्रशासनाच्या माध्यमातून पंचनाम्यांचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.