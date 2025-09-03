Malegaon News : मालेगावात ४३ हजार बोगस मतदार? 'आधार' बायोमेट्रिक लिंक करण्याची मागणी

मालेगाव: विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यामधील घोळ बाहेर काढला. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात आधार कार्डला मतदान कार्ड बायोमेट्रीक पद्धतीने लिंक करावे. असे केल्यास दुबार, तिबार असा घोळ संपुष्टात येईल अशी मागणी आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे. या संदर्भात तहसीलदार विशाल सोनवणे यांना निवेदन देण्यात आले..मतदार याद्यांमध्ये एकाच व्यक्तीची दुबार, तिबार, अस्पष्ट फोटो, रहिवासी पत्ता नसलेले, नावात किरकोळ बदल करून बोगस नावे नोंदवलेले, मृत व्यक्ती, एकाच व्यक्तीचे नावे आहेत. या संदर्भात माजी आमदार आसिफ शेख यांनी मालेगाव मध्य मतदारसंघातील मतदार याद्यांमध्ये सुमारे ४३ हजार मतदार बोगस असल्याची माहिती पत्रकारांना दिली. त्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे..देशात नाव समाविष्ट करण्याचे काम बीएलओ यांच्या मार्फत होते. त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने नाव वाढवून घेतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर संशय निर्माण होतो. चुकीचे काम करणाऱ्या बीएलओंवर कारवाई करावी. या संदर्भात आधार कार्ड मतदार याद्यांना जोडावे. त्यामुळे बोगस नावे कमी होतील. बीएलओंमार्फत प्रत्येक घरावर जाऊन संबंधित व्यक्तीचे आधार कार्ड घेऊन मतदार याद्यांना लिंक करावे. .Kunbi Caste Certificate: नव्या जीआर नुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र कसं मिळवाल? आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया जाणून घ्या, 'असे' तपासा पुरावे....लिंक करताना संबंधित मतदाराचा बायोमेट्रीक थम घ्यावा अशी मागणी समितीचे संयोजक निखिल पवार, माजी उपनगराध्यक्ष प्रा के एन आहिरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते रामदास बोरसे, माजी नगराध्यक्ष दीपक भोसले, माजी नगरसेवक मदन गायकवाड, गुलाब पगारे, सुरेश गवळी, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शरद खैरनार, महानगर उपाध्यक्ष इम्रान अजीज इंजिनियर, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे तालुकाध्यक्ष भरत पाटील, शिवसेना उबाठा नेते कैलास तिसगे, लोकशाही धडक मोर्चाचे शेखर पगार, प्रवीण चौधरी, दीपक पाटील, सुशांत कुलकर्णी, सलाम कुरेशी, तुषार पाटील, गोपाळ सोनवणे, प्रदीप पहाडे, दीपक बच्छाव, नितीन पाटील, डॉ. रवींद्र पाटील, कैलास पाटील, प्रसाद गोलाईत, जिभाऊ पाटील, निसार शेख, संजय खडताळे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.