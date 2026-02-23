Malegaon News : मालेगावचा पाणी अहवाल समोर! वर्षभरात २ हजार नमुन्यांची तपासणी, ८२ ठिकाणी आढळले दूषित पाणी

मालेगाव: मालेगावच्या पाण्याचे जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान सर्वाधिक डिसेंबरमध्ये २०९ पाण्याचे नमुने तपासले गेले आहेत. वर्षभरात दोन हजार १२६ पाण्याचे नमुने तपासले गेले. यात ८२ पाण्याचे नमुने हे दूषित आढळले. यात २१३ जलकुंभांचीही तपासणी करण्यात आली. महिन्याला दीडशेच्या आसपास याप्रमाणे वर्षभरात दोन हजारांवर नमुन्यांची तपासणी झाली..शहरात २४ तास पाणी पुरवठा केला जातो. पाणी पुरवठा करताना रोज १० ठिकाणचे नमुने तपासणीसाठी पाठविले जातात. दरमहा सुमारे १५० ते २०० नमुने तपासले जातात. शहरात लहान मोठे ५० जलकुंभ आहे. दोन दिवसाआड सुमारे एक कोटी लिटर पाणी शहराला लागते. सुमारे लाखभर नळ कनेक्शन आहे. पाणी तपासणी करताना रोज १० ठिकाणचे पाण्याचे नमुने घेतले जातात. नऊ हे प्रत्येक प्रभागातून, तर एक जलकुंभातून नमुने संकलन केले जातात. संकलने कलेले पाण्याचे स्त्रोत हे तपासणीसाठी नाशिकला जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेत पाठविले जातात..पाणी दूषित आढळल्यावर प्रयोग शाळेतर्फे कळविले जातात. त्यानंतर दूषित पाणी का होतोय हे तपासले जातात. यात प्रामुख्याने उघड्या गटारीमुळे तसेच जुने नळ कनेक्शन, जुन्या जलवाहिनीमुळे दूषित पाणी आढळतात. भुयारी गटारामुळे देखील दूषित पाणी येण्याचे प्रमाण घटू शकतात असा अंदाज पाणी पुरवठा विभागाने वर्तविला आहे..Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठसाठी जबरदस्तीने मोजणीचे राज्यभर पडसाद; परभणीतील महिला शेतकऱ्यांना मारहाण, बाधित शेतकरी संतप्त!.तपासणीसाठी नऊ लाख खर्चयेथून रोज दहा ठिकाणचे पाणी तपासले जातात. वर्षभरात सुमारे अडीच हजार नमुने तपासले जातात. यासाठी नाशिक प्रयोग शाळेने दरवर्षी महापालिकेकडून पाणी तपासणीची रक्कम घेतली जाते. यंदा नऊ लाख रुपये खर्च आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.