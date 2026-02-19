नाशिक

Agriculture News : मालेगावच्या शेतकऱ्यांची कांद्याकडे पाठ; टरबूज, खरबुजाच्या गोडव्याने फळबागा बहरल्या!

Wheat Sowing Crosses 103% in Malegaon Taluka : नोव्हेंबरमध्ये टरबूज, खरबूज, पपईच्या लागवडीबरोबर गव्हाचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा तालुक्यात १०३ टक्के गव्हाची पेरणी झाली आहे.
fruit farming

fruit farming

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालेगाव: यंदा तालुक्यात भाजीपाला व गव्हाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये टरबूज, खरबूज, पपईच्या लागवडीबरोबर गव्हाचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा तालुक्यात १०३ टक्के गव्हाची पेरणी झाली आहे. त्याचबरोबर चाळीस हेक्टरवर हंगामी फळांची लागवडीची नोंद झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
agriculture
Watermelon
Agriculture News
Fruit farming

Related Stories

No stories found.