Agriculture News : मालेगावच्या शेतकऱ्यांची कांद्याकडे पाठ; टरबूज, खरबुजाच्या गोडव्याने फळबागा बहरल्या!

मालेगाव: यंदा तालुक्यात भाजीपाला व गव्हाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये टरबूज, खरबूज, पपईच्या लागवडीबरोबर गव्हाचे क्षेत्र वाढले आहे. यंदा तालुक्यात १०३ टक्के गव्हाची पेरणी झाली आहे. त्याचबरोबर चाळीस हेक्टरवर हंगामी फळांची लागवडीची नोंद झाली आहे..तालुक्यातील दाभाडी, रावळगाव, अंजग-वडनेर, सौंदाणे, टाकळी, निमगाव, झोडगे, देवारपाडे यासह परिसरात रमजाननिमित्ताने शेतात टरबूज, खरबूज, पपईची लागवड केली आहे. पिकांसाठी पोषक वातावरण असल्याने टरबूज व खरबुजाचा उत्पन्नात वाढ झाली आहे. येथे १९ फेब्रुवारीपासून पहिला उपवासाला सुरवात होत आहे. बुधवारपासून (ता.१८) येथील फळफळावळ बाजारात फळांची आवक वाढली होती. किरकोळ बाजारात सध्या खरबूज व टरबुजला २० रुपये किलोचा दर मिळाला आहे. तसेच पपई येथे ४० रूपये किलोने विकली जात आहे..कांद्याकडे पाठकाद्यांला भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा कल इतर पिकांकडे मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत भरून ठेवला, मात्र भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा कांद्याला कोंब निघाली भाव मिळेल या आशेने साठवण ठेवलेला काद्यांतून लागवड खर्च निघाला नाही. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबरपासूनच गव्हाची लागवड केली. त्याच बरोबर भाजीपाला, खरबूज, टरबूज, पपई लागवड केल्याने शेतकऱ्यांना नगदी पैसे मिळाले. तालुक्यात खरबूज व टरबूज यांची सुमारे १५ हेक्टर तर पपई २५ हेक्टरवर लागवड झाली आहे..कांद्याचे बियाणे खराब झाले होते. त्यामुळे नवीन प्रयोग म्हणून खरबूज लावला. खरबुज शेतीला लागवडी व काढणीसाठी मजुर लागतात. दोन एकरमध्ये लागवड केली आहे. नोव्हेबर मध्ये लागवड केली होती. यंदा उत्पादन चांगले मिळाले आहे.- यशवंत सावळे, खरबूज उत्पादक शेतकरी, चिंचवे.गव्हाच्या ओंबी निसविण्याची व दाणे भरण्याची अवस्था तसेच हरभरा पिकासाठी फुले व घाटे भरण्याच्या या संवेदनशील अवस्थेत एक पाणी दिल्यास पाच ते दहा टक्के वाढ करता येईल. खरबूज व टरबुजसाठी वातावरण पोषक आहे. त्यामुळे चांगले उत्पन्न व बाजारभाव अपेक्षित आहे.- भगवान गोर्डे,तालुका कृषी अधिकारी, मालेगाव.