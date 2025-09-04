नाशिक

Malewgaon News : मालेगावात खळबळ: नीलगायीचे मांस विकणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, एक अटकेत दोघे फरार

Forest Department and Police Conduct Raid in Malewgaon : मालेगावातील बेलबाग भागात वन विभाग आणि स्थानिक पोलिसांनी छापा टाकून नीलगायीचे मांस जप्त केले आणि एक संशयित आरोपीला अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: शहरातील बेलबाग भागात नीलगायीचे मांस विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वन परिक्षेत्र अधिकारी व स्थानिक गुन्हे शाखेने संयुक्त कारवाई केली. मध्यरात्री टाकलेल्या छाप्यात तीसवर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली असून, दोन संशयित फरारी झाले आहेत. तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

