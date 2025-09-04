Malewgaon News : मालेगावात खळबळ: नीलगायीचे मांस विकणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, एक अटकेत दोघे फरार

मालेगाव: शहरातील बेलबाग भागात नीलगायीचे मांस विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वन परिक्षेत्र अधिकारी व स्थानिक गुन्हे शाखेने संयुक्त कारवाई केली. मध्यरात्री टाकलेल्या छाप्यात तीसवर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली असून, दोन संशयित फरारी झाले आहेत. तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वन परिक्षेत्र अधिकारी वैभव हिरे यांना गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी बेलबाग भागात छापा टाकला. त्यावेळी महसूद अहमद अब्दुल मजीद (३०, रा. राजानगर) हा घरात नीलगायीचे मांस विक्री करत असल्याचे समोर आले. पोलिस व वन अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी दोन डोकी, आठ पाय, चामडे, साडेचौतीस किलो मांस तसेच तीन सुरे, टोचा, वजनकाटा असा मिळून सुमारे २२ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला..या प्रकरणात महसूद अहमदला अटक करण्यात आली असून मुदस्सीर अहमद व परवेझ अहमद हे दोघे फरार आहेत. त्यांनी नीलगायी चाळीसगाव व कन्नड परिसरातील जंगलातून आणल्या असाव्यात, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मंगळवारी सायंकाळी गायी आणल्यानंतर रात्री त्यांची कत्तल करून मांस विक्री सुरू असल्याचे समोर आले. .यापूर्वीही रमजानपुरा भागात चिंकारा जातीच्या हरणाचे मांस विक्री करणाऱ्याला वन विभागाने अटक केली होती. अटक केलेल्या संशयिताला बुधवारी (ता. ३) न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने ६ सप्टेंबरपर्यंत वन कोठडी दिली आहे..Accident News : थरकाप उडवणारा अपघात! कसारा घाटातील वळणावर कार पलटी, तिघांचा दुर्दैवी अंत.ही कारवाई उपवनसंरक्षक राकेश सेपट, सहाय्यक वनसंरक्षक शेखर तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन परिक्षेत्र अधिकारी वैभव हिरे, परिमंडळ अधिकारी धनराज बागूल, वनरक्षक रावसाहेब सोनवणे, अनिल ठाकरे, योगेश पाटील, महेंद्र भदाणे, नागेश बागूल, गोपाळ गवळी, भगवान धाडिवाल तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक दत्ता कांभीरे, हवालदार सुभाष चोपडा, विशाल गोसावी, दत्तात्रय माळी आदींनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.