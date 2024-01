Nashik Crime News : जमीन खरेदी-विक्रीचे वादातून मालेगावला एकास मारहाण

Nashik Crime News : शहरात मिर्झा गालीब रस्त्यावरील एम मार्ट सुपर मार्केटसमोर जमिनीचा व्यवहार व पैशांच्या देवाण-घेवाणीवरुन तरुणास लोखंडी शॉपअप व बेसबॉलच्या बॅटने सहा जणांनी मारहाण करून जबर जखमी करण्याचा प्रकार घडला.

मंगळवारी (ता.१६) रात्री साडेबाराच्या सुमारस हा प्रकार घडला. (man was beaten up in Malegaon due to dispute over land purchase and sale nashik crime news)