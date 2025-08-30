नाशिक

Sinnar Crime : सिन्नरमध्ये गांजाची शेती उघड; पोलिसांनी परसबागेतील २४ झाडे केली जप्त

Police Action Against Illegal Ganja Cultivation : गांजाची झाडे लावली असून, त्याची विक्री केली जात असल्याची माहिती सिन्नर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात परसबागेत लावलेल्या २४ झाडांसह एकास पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: मनेगाव येथे घराजवळ गांजाची झाडे लावली असून, त्याची विक्री केली जात असल्याची माहिती सिन्नर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात परसबागेत लावलेल्या २४ झाडांसह एकास पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

