Sinnar Crime : सिन्नरमध्ये गांजाची शेती उघड; पोलिसांनी परसबागेतील २४ झाडे केली जप्त

सिन्नर: मनेगाव येथे घराजवळ गांजाची झाडे लावली असून, त्याची विक्री केली जात असल्याची माहिती सिन्नर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात परसबागेत लावलेल्या २४ झाडांसह एकास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. .पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे, सहायक पोलिस निरीक्षक रूपाली चव्हाण, हवालदार गणेश वराडे, मुकेश महिरे, रविराज गंवडी, साई नागरे, अमोल सूर्यवंशी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. अमली पदार्थमुक्त भारत या ध्येयांतर्गत अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या अमली पदार्थविरोधी अभियान राबविले जात आहे. .त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. अपर पोलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, उपअधीक्षक कांतिलाल पाटील यांनी याबाबत सूचना केली होती. पोलिस निरीक्षक भामरे यांना मनेगाव येथे परसबागेत गांजाची झाडे असल्याची माहिती मिळाली होती. गावातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगरमधील राजेश रामचंद्र जाधव याने त्याच्या घराच्या परसबागेत अवैधरीत्या चोरटी विक्री करण्याच्या उद्देशाने गांजाच्या झाडांची लागवड केली होती..Nandgaon News : नांदगावात १९ हजार शेतकऱ्यांचा पीकविमा नाकारला; सरसकट पीकविमा मंजूर करण्याची मागणी.निरीक्षक भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक तयार करून छापा टाकण्यात आला. कारवाईवेळी पंचनाम्यासाठी निवासी नायब तहसीलदार सागर मुंदडा, कृषी अधिकारी डोखे उपस्थित होते. यात २४ गांजाची झाडे मुळासकट उखडून टाकण्यात आली. त्यांचे वजन सात किलो इतके भरले. त्यानुसार ७० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला. सशियत जाधव गुंगीकारक औषधी द्रव्य व मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.