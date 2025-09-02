Anand Mahindra : उद्योगपती आनंद महिंद्रांनी 'एक्स'वरून शेअर केला मांगीतुंगीचा अनुभव; म्हणाले, ‘हा आत्म्याला स्पर्श करणारा प्रवास

अरुणकुमार भामरे,अंतापूर: महिंद्रा कंपनीचे मालक उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी जागतिक जैन तीर्थक्षेत्र मांगीतुंगी येथे कोणाला न कळता भेट दिली. या प्रवासाचा अनुभव त्यांनी एक्सवर शेअर करताना मांगीतुंगीतील ट्रेकिंग आणि आध्यात्मिक वातावरणाची तुलना ‘केवळ शारीरिक प्रवास नव्हे, तर आत्म्याला स्पर्श करणारा अनुभव’, अशी केली. त्यांच्या या पोस्टमुळे सर्वत्र या क्षेत्राबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे..भारतभरातील अप्रसिद्ध पण प्रेरणादायी स्थळे शोधण्याची ओळख असलेले महिंद्रा यांनी नुकतेच महाराष्ट्रातील या दुर्मीळ स्थळाला भेट दिली. त्यांनी मान्य केले, की नाशिकला अनेकदा भेट देऊनही मांगीतुंगीबद्दल माहिती नव्हती. ट्रेलचा व्हिडिओ पोस्ट करताना त्यांनी येथील प्राचीन शिल्पकला, जैन तीर्थंकरांच्या मूर्ती आणि भगवान ऋषभदेव यांची जगातील १०८ फुटांची उंच अहिंसा प्रतिमा यांचा उल्लेख केला..महिंद्रांनी स्मरण करून दिले, की विस्मरणीय अनुभव अनेकदा आपल्या जवळच दडलेले असतात. मात्र, त्यांनी नुकताच घडलेला एका कुटुंबाचा दुर्दैवी अपघात नमूद करून प्रवासात काळजी घेण्याचा इशाराही दिला..मांगीतुंगी ट्रेक म्हणजे काय?मांगीतुंगी हे दोन जुळ्या शिखरांचे (मांगी आणि तुंगी) पवित्र तीर्थक्षेत्र असून, येथे प्राचीन शिल्पकला, गुहा आणि मंदिरे पाहायला मिळतात. ट्रेकचा शेवट अहिंसा प्रतिमेजवळ होतो. हा प्रवास शारीरिक कसोटी, सांस्कृतिक वारसा आणि आध्यात्मिक ऊर्जा यांचा संगम आहे. मांगीतुंगी तीर्थक्षेत्राचे महत्त्व सोशल मीडियावर प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल अध्यक्ष सुमेरकुमार काले व महामंत्री प्रा. उपेंद्र लाड यांनी आनंद महिंद्रांचे आभार मानले आहेत..सुरक्षित आणि सुखद ट्रेकसाठी टिप्ससूर्योदयाच्या सुमारास लवकर सुरुवात करावीपाणी, हलके स्नॅक्स, टोपी, वॉकिंग स्टीक सोबत घ्यावीधार्मिक स्थळ असल्याने साधे व नम्र वस्त्र परिधान करावेतवृद्ध यात्रेकरूंनी गटाने प्रवास करणे अधिक सुरक्षितइतिहास, संस्कृती आणि निसर्गाचा संगम असलेला मांगीतुंगीचा हा पवित्र चढाव महाराष्ट्राच्या मध्यभागी दडलेले अनमोल रत्न आहे, जे प्रत्येक प्रवाशाच्या बकेट-लिस्टमध्ये असावे..प्रवाशांसाठी उपयुक्त माहितीकठीणपणा : मध्यमपायऱ्यांची संख्या व वेळ : ३-४ तासांचा कालावधीसर्वोत्तम हंगाम : ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीसुविधा : पायथ्याशी धर्मशाळा, साधे गेस्ट हाउस, जैन भोजनालयात सात्त्विक जेवणजवळची शहरे : सटाणा, ताहाराबाद येथे काही हॉटेल उपलब्ध.Nestle CEO: ऑफिसमध्ये CEOचे ज्युनियर सोबत अफेअर; मोजावी लागली मोठी किंमत, 913 कोटींची नोकरी गमावली.ट्रेकमध्ये अनुभवता येणारे ठळक मुद्देशांत वातावरण आणि डोंगररांगांचे विहंगम दृश्यमहावीर, आदिनाथ, राम, हनुमान आदी संतांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गुहाविश्रांती शेड्स व पाणी पॉइंट्सस्वच्छ, धार्मिक व सात्त्विक वातावरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.