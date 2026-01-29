Manikrao Kokate : आज नियतीचे घड्याळच चुकले! अजित पवारांच्या निधनानंतर आमदार कोकाटेंचा हृदयद्रावक लेख

वेळेचे पक्के, शब्दाला जागणारे आणि संकटात ढाल बनून उभे राहणारे अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राचा आधारवड कोसळला आहे. शिस्तीच्या रागातही आईची माया अन् वडिलांचा धाक जपणारे त्यांचे नेतृत्व हरपल्याने, केवळ राजकीय पोकळीच निर्माण झाली नाही, तर माझ्यासारख्या लाखो कार्यकर्त्यांचा चालता-बोलता मार्गदर्शक आणि हक्काचा माणूस कायमचा दुरावला आहे.-आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे.दादा, कसे व्यक्त करू हे दुःख. आज शब्द अपूर्ण पडत आहेत. मन सुन्न झाले आहे. तुम्ही आज आमच्यात नसल्याचे सत्य स्वीकारणे असह्य झाले आहे. आमच्यासाठी तुम्ही सगळे काही होता. डोळ्यांसमोर अजूनही तुम्हीच आहात.वेळेवर, ठाम, पण मनाने आपुलकीने ओतप्रोत भरलेला तुमचा स्वभाव संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. तुम्ही प्रेमाने रागवायचे, पण त्या रागातही आईसारखी काळजी, वडिलांसारखी जबाबदारी आणि मार्गदर्शकासारखी शिस्त असायची, याची उणीव प्रकर्षाने जाणवत राहील. ही पोकळी भरून निघणार नाही..मला वेळोवेळी दिशा दाखविणारे, मार्गदर्शन करणारे दादा तुमच्या आवाजात धाक होता. पण शब्दांत आधार होता. स्वतःच्या यशापेक्षा इतरांना मोठे करणे, लोकांच्या पाठीशी उभे राहणे, संकटात हात घट्ट पकडणे हेच तुमचे खरे नेतृत्वगुण होते..तुमच्या निधनाची बातमी समजली तेव्हा त्यावर विश्वासच बसला नाही. त्याची खात्री करण्याचेसुद्धा धाडस झाले नाही; परंतु सातत्याने येणाऱ्या बातम्यांमुळे मनाला धीर दिला. दादांचा स्वभाव सर्वांना माहीत असल्यामुळे त्यांनी दिलेली वेळ आम्ही कधीच चुकविली नाही. दिलेली वेळ पाळण्याबाबत त्यांचा फार आग्रह असायचा. अडचणीच्या काळात आपल्या सवंगड्यांना सांभाळून घेण्याची त्यांची वृत्ती कायम स्मरणात राहील..Ajit Pawar : पैठण तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेसाठी अजित दादानी दिलेला शब्द खरा केला.दादा अनेकदा सिन्नर मतदारसंघात आले. त्यांनी अनेक कामांचे उद्घाटन केले. प्रचारसभांना त्यांनी हजेरी लावली. त्यांचे शब्द आजही कानावर पडतील, असा आभास होतो. त्यांच्या जाण्यामुळे सगळे काही अचानक कोसळल्यासारखे वाटते.सकाळी सहापासून नागरिकांना भेटण्याची वेळ देणार, मैदानावर हजर राहणाऱ्या, प्रत्येक ठिकाणी वेळेत पोहोचणाऱ्या दादांनी आज चुकीची वेळ निवडली. जणू नियतीचे घड्याळच आज चुकले. महाराष्ट्राने आपला दादा गमावला. तुमच्याशिवाय महाराष्ट्र तर पोरका झालाच, पण माझ्यासारख्या तुमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा आधारस्तंभ हरपला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.