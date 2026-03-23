Chhagan Bhujbal : शेतकऱ्यांच्या तीन पिढ्यांचे स्वप्न साकार; छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळांची 'पाणीदार' कामगिरी

मांजरपाडा प्रकल्प साकारणे आणि येवला तालुक्याचा उत्तर-पूर्व भाग पाटाच्या पाण्याच्या माध्यमातून बागायती होणे, हे शेतकऱ्यांना ५० वर्षांपासून अशक्य वाटणारे स्वप्न मंत्री छगन भुजबळ यांनी कल्पकतेने पूर्ण केले आहे. आता कालवा वाहू लागला असून, या कालव्याला दिवाळीनंतर आवर्तन येईल की नाही, याबाबत धाकधूक असली तरी या भागातील भोळ्या शेतकऱ्यांच्या मनात आजही मंत्री भुजबळांमुळे आशा जिवंत आहे. - डॉ. मोहन शेलार, पाणी आंदोलक, येवला.येवला तालुक्याचा उत्तर पूर्व भाग म्हणजे दुष्काळ पाचवीला पुजलेला शापित भाग. या भागात कधी पाट होईल, त्या पाटाला पाणी येईल, या भागाचा दुष्काळ संपेल आणि हे खरे होईल असे कोणी २० वर्षांपूर्वी भाकीत केले असते तर लोकांनी त्याला चुकीचे ठरविले असते. या भागाला राजकीय व्यासपीठावर कायम हरितक्रांतीची स्वप्ने दाखविली गेली आणि हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारेल अशी आशाही तीन पिढ्या जिवंत ठेवली. .१९७२ सालापासून पुणेगाव- दरसवाडी कालव्याचे पाणी या भागात येईल असे कधीही न पूर्ण होणारे स्वप्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण केले होते. सलग ५३ वर्षात या भागात कधीही पाणी आले नाही. २००४ नंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी येवल्याचे नेतृत्व स्वीकारले आणि या भागाला पाणी येईल या जुन्या स्वप्नांना नवीन पालवी फुटली. .शेतकरी राजाच्या मनात नव्याने आशा निर्माण झाली. २००४ मध्ये भुजबळ येवलामधून आमदार झाले अन् मंत्री झाले. जादूची कांडी फिरावी तसे २००७ मध्ये या भागात पूर्णपणे नव्याने कालव्याचे काम पूर्ण झाले. कधी स्वप्नात न होणारा कालवा अत्याधुनिक यंत्र सामग्रीने काही काळातच पूर्ण झाला आणि आपल्या पाटाला आता पाणी येणारच असे या भागात प्रत्येकाला वाटायला लागले. मात्र प्रत्यक्षात पाणी आलेच नाही. कारण आडात नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून ही गोष्ट त्या काळी निदर्शनास आली..१९७२ आणि २००७ या ३५ वर्षात नैसर्गिक परिस्थिती बदलली होती. त्यामुळे पुणेगाव धरणामध्ये येवला तालुक्याला पोहोचेल इतके पाणी उपलब्ध होऊ शकले नाही. मंत्रालयातील उच्चस्तरीय अधिकारी बैठकीत पाणी उपलब्ध नाही ही अडचण मला ऐकायची नाही यावर मार्ग काय यासाठी ही बैठक असल्याचे अधिकारी वर्गाला सुनावले. याची चर्चा गावोगावी पोहचली आणि भुजबळ हे दूरदृष्टीचे आणि शब्दाला टिकणारे महाराष्ट्रातील वजनदार नेते आहेत याचे प्रत्यक्ष अनुभव मतदारांना आला. .यावर पर्याय म्हणून भुजबळ यांनी नव्याने येवला तालुक्यासाठी हक्काचे पाणी उपलब्ध होईल असा शोध अधिकारी, स्थानिक माहितीगार यांच्या माध्यमातून सुरू केला. यातूनच मांजरपाडा प्रकल्पाचा पर्याय उपलब्ध झाला. भुजबळ यांनी मांजरपाडा प्रकल्पासाठी ५७० कोटी रुपये निधी मंजूर करून घेतला आणि अवघ्या दहा वर्षात मांजरपाडा प्रकल्प पूर्ण करून मोठ्या दिमाखात २०१९ मध्ये जलपूजन केले. २०१९ मध्ये पाण्याची चाचणी घेतल्यानंतर १०५ किलोमीटर म्हणजे बाळापूरपर्यंत पाणी पोचवण्यात यश आले..पाण्याची उपलब्धता यावर आता मांजरपाडा हा ठोस मार्ग निघालेला असला तरी १६३ किलोमीटर पाणी पोहोचवणे ही खरे जिकिरीचे काम होते. मांजरपाडाचे पाणी येवला तालुक्यात पोहोचविण्यासाठीच्या अडचणींची माहिती प्रशासनाकडून भुजबळ यांनी समजून घेऊन पर्यायांची चाचपणी केली. यातून कालव्याला काँक्रिटीकरण हा एकमेव पर्याय समोर आल्याने भुजबळ यांनी प्रशासनाकडून या कामाचा प्रस्ताव मागविला. या भागासाठी २६३ कोटी रुपये काँक्रिटीकरणासाठी मंजूर केले आणि अवघ्या एक वर्षात काँक्रिटीकरणाचे काम पूर्ण झाले. चांदवड, येवल्यामध्ये सगळीकडे हवे तेवढे पाणी मिळाले. .आपले हक्काचे गुजरातला वाहून जाणारे पाणी अडवून, उत्तरेकडून दक्षिणेकडे नैसर्गिक प्रवाहाने वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह बदलत पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पाणी आणण्याचा महाराष्ट्रातला पहिला प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण करीत भुजबळ यांनी शब्द खरा करून दाखविला. मतदार संघातल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी पोहोचविले आणि मांजरपाडा हे पर्व भुजबळ यांनी पूर्ण केले आहे. तीन पिढ्यांची स्वप्नपूर्ती ५३ वर्षांनी पूर्ण झाली हे केवळ मंत्री भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांच्यामुळे. या पाण्याचे दिवाळीनंतर आवर्तन उपलब्ध होईल अशी आशा शेतकऱ्याला लागलेली आहे. .भुजबळ कुटुंब हे स्वप्न देखील पूर्ण करेल असा आशावाद प्रत्येकाला आहे. स्वप्न पूर्ण होईल न होईल हे माहीत नाही. परंतु कामाची सुरुवात केली तर अडचणी येतील, अडचणी आल्या तर मार्गही निघेल हा इतिहास आहे. समीर भुजबळ यांनी यासाठी प्राथमिक कामाची सुरुवात केलेली आहे. एकीकडे येवला तालुक्याच्या उत्तर पूर्व दुष्काळी भागाचा पाणी प्रश्न सुटलेला असताना येवला बागायती ठेवणारा पालखेड कालव्याच्या नूतनीकरणासाठी समीर भुजबळ यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. मतदारसंघातील ५० वर्षांपूर्वीचा पालखेड कालवा हा देशातील पहिला आधुनिक कालवा असणार आहे. १३०० कोटीचा या प्रकल्पाने आठमाही इतिहासजमा होणार असून सर्व कालव्याला, शेवटपर्यंतच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मागेल तेव्हा पाणी उपलब्ध होणार आहे..महाराष्ट्राला दिशा देणारा प्रकल्पभारतातील चार आधुनिक प्रकल्पांपैकी महाराष्ट्राला हा एकमेव प्रकल्प भुजबळांच्या नेतृत्वामुळे आणि समीर भुजबळ यांच्या केंद्रातील प्रयत्नामुळे मिळाला आहे. मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास साधत असताना मतदारसंघातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर पाणी पोहोचविण्यासाठी मांजरपाडा, आधुनिक पालखेड यासह राजापूर वडपाटी ममदापूर देवदरी यांसारखेही प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, छगन भुजबळ यांनी हाती घेतलेला पार गोदावरी प्रकल्प हा महाराष्ट्राला दिशा देणारा प्रकल्प असेल. 