नाशिक

Manmad Indore Railway Project : मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी 4,930 कोटींची निविदा; महू-ग्यासपूरखेडी 72.66 किलोमीटर मार्ग; 48 महिन्यांची कामासाठी मुदत

Manmad-Indore Railway Project Gets Major Boost : मनमाड-इंदूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पातील महू-ग्यासपूरखेडी ७२.६६ किमी मार्गासाठी ४९३० कोटींची ईपीसी निविदा काढण्यात आली असून सात स्थानके, पूल आणि बोगद्यांची कामे होणार आहेत.
Manmad-Indore New Broad Gauge Railway Project

Manmad-Indore New Broad Gauge Railway Project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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धुळे : बहुप्रतीक्षित मनमाड- इंदूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पातील महत्त्वाच्या टप्प्याला गती मिळाली आहे. मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर (महू) ते ग्यासपूरखेडी या ७२.६६ किलोमीटर मार्गासाठी ४९३० कोटी ९१ लाख रुपयांची ईपीसी ई-निविदा काढली (Manmad Indore railway Project) आहे. त्यामुळे मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग प्रत्यक्ष उभारणीच्या दिशेने पुढे गेला आहे.

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