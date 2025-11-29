नाशिक

Manmad Election : मनमाडमध्ये ईव्हीएम सीलिंगवेळी गोंधळ! एका पक्षाचे चिन्ह मोठे दिसल्याने निवडणूक प्रक्रिया ठप्प

Major EVM Symbol Size Error Sparks Tension in Manmad : मनमाड सार्वजनिक वाचनालयात ईव्हीएम सेटिंगदरम्यान एका पक्षाची निशाणी मोठी तर इतरांची लहान दिसल्याने उमेदवारांनी निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सिलिंग प्रक्रिया थांबवली.
मनमाड: नगर परिषद निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रांचे सिलिंग करताना एका पक्षाची निशाणी मोठी, तर इतरांची लहान दिसल्याने उमेदवारांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत संताप व्यक्त केला. निवडणूक अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्याने मतदान यंत्रांचे कामकाज तासभर ठप्प राहिले.

