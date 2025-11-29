Manmad Election : मनमाडमध्ये ईव्हीएम सीलिंगवेळी गोंधळ! एका पक्षाचे चिन्ह मोठे दिसल्याने निवडणूक प्रक्रिया ठप्प

मनमाड: नगर परिषद निवडणुकीसाठी मतदान यंत्रांचे सिलिंग करताना एका पक्षाची निशाणी मोठी, तर इतरांची लहान दिसल्याने उमेदवारांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत संताप व्यक्त केला. निवडणूक अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्याने मतदान यंत्रांचे कामकाज तासभर ठप्प राहिले. .उमेदवारांच्या आक्षेपानंतर दुरुस्ती करून उशिरा सिलिंग प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, या गंभीर चुकीमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी समोर आल्या. दरम्यान, या प्रकरणी निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन सदगीर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नंतर बोलतो, एवढीच प्रतिक्रिया दिली..निवडणुकीसाठी आवश्यक ईव्हीएम मशिनचे सेटिंग आणि सिलिंग करण्याचे काम शुक्रवारी (ता. २८) सकाळी नऊच्या सुमारास सार्वजनिक वाचनालयात सुरू झाले, मात्र या कामकाजादरम्यान लक्षात आलेल्या एका महत्त्वाच्या त्रुटीमुळे वातावरण तापले..सेटिंगदरम्यान एका विशिष्ट पक्षाची निशाणी ठळक, मोठ्या आकारात आणि इतर सर्व उमेदवारांच्या निशाण्या पुसट व लहान स्वरूपात असल्याचे काही उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी निरीक्षणात आणले. ही गंभीर चूक लक्षात येताच त्यांनी तत्काळ आक्षेप नोंदवत जाबा विचारला. ही बातमी शहरात समजल्याने मोठ्या संख्येने लोक वाचनालयात जमा झाले..उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन सदगीर यांना जाब विचारत निष्पक्ष निवडणुकीबाबत शंका उपस्थित केली. यानंतर निर्णय अधिकाऱ्यांनी तत्काळ कामकाज थांबवून निशाणी दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू केली. या अनपेक्षित दुरुस्तीमुळे मतदान यंत्र सिलिंगची प्रक्रिया मोठ्या विलंबाने जवळपास दुपारी चारला पुन्हा सुरू झाली. याबाबत पत्रकारांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तसेच छायाचित्रणाला नकार दिला. या प्रकाराबाबत सखोल चौकशीची मागणी उमेदवारांनी केली आहे..Kolhapur Politics : ‘आपल्या गावचा माणूस’ ही भावना धूसर; गावागावातील उमेदवारांच्या गर्दीत मतांचे तुकडे उडून बाहेरचा उमेदवार वरचढ!.एका पक्षाचे चिन्ह ठळक आणि मोठे; तर इतर सर्व पक्षांची चिन्हे लहान आणि पुसट ठेवून मतदान यंत्रांचे सेटिंग करण्याचा प्रयत्न सर्वपक्षीयांनी हाणून पाडला. मतदान प्रक्रियेत ही अत्यंत गंभीर बाब असून, हे काम ज्यांच्याकडे सोपविले होते त्यांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, यासाठी आम्ही सर्वपक्षीयांतर्फे राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार आहोत.- माधव शेलार, शहरप्रमुख, शिवसेना (ठाकरे गट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.