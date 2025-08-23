Manohar Ahire : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहिमेतील जवान मनोहर अहिरे यांना वीरमरण; मूळ गावी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

आराई: भारतीय सैन्य दलातील आराई (ता. बागलाण) येथील मनोहर आहिरे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहिमेत कर्तव्य बजावत असताना प्रतिकूल हवामानामुळे आजारी पडले. त्यांना तातडीने पुणे येथील लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांनी प्राणज्योत मालवली. .त्यांचे पार्थिव पुण्याहून देवळाली कॅम्पमार्गे मूळ गावी आणण्यात आले. लष्करी वाहनातून पार्थिव आल्यावर संपूर्ण गाव हंबरडा फोडून रडले. पत्नी, मुले, आई-वडील, भाऊ, मित्रपरिवार व नातलगांचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता..गावातील सुपुत्रास वीरमरण प्राप्त झाल्याने यंदा गावात पोळा साजरा झाला नाही. वीरमरण आलेल्या जवानाच्या पार्थिवावर ग्रामस्थांनी फुलांचा वर्षाव करत अंतिम दर्शन घेतले. अखेरच्या प्रवासात ‘वीर जवान अमर रहे’, ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’च्या गगनभेदी घोषणा घुमल्या. भरपावसातही हजारो लोकांनी गर्दी करून अश्रूपूर्ण निरोप दिला..अंत्यसंस्कारावेळी देवळाली येथील आर्मीचे जवान पलक रजाक, आमदार दिलीप बोरसे, तहसीलदार कैलास चावडी, सटाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक अतुल बोरसे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी भय्या सावंत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश कचवे, मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेचे माजी अध्यक्ष तुषार शेवाळे, सरपंच दिलीप सोनवणे आदी उपस्थित होते. .Indian Army : भारतीय सैन्य दलातील सातारच्या जवानाला वीरमरण; सेवा बजावत असताना देवदास रजपूत यांना हृदयविकाराचा झटका!.बागलाण तालुका माजी सैनिक संघटना, भाजप माजी सैनिक सेल, बागलाण ॲकॅडमी आदींनी वीरमरणप्राप्त जवानांना पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. नाशिक ग्रामीण आडगाव येथील तसेच सटाणा पोलिस दलाच्या सलामी पथकाने, तर सैन्य दलाच्या सलामी गार्डने तीन फायरिंग करून बिगुल वाजवत वीरमरणप्राप्त मनोहर आहिरे यांना शासकीय इतमाप्रमाणे अखेरची मानवंदना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.