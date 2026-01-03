Manoj Jarange Patil : "एका वर्षात मराठा आरक्षण मिळवून देणारच"; मनोज जरांगे-पाटलांचा सिन्नरमध्ये निर्धार

नाशिक: हाती घेतलेले काम पूर्ण केल्याशिवाय थांबायचे नाही, हा प्रण करीत मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा विडा घेतला आहे. समाजाला एका वर्षाच्या आत आरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करीत मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरक्षणाला आचारसंहितेचा अडसर येत असल्याने दिरंगाई होत असल्याचे सांगितले. .छावा भारत क्रांती मिशनचे अध्यक्ष डॉ. विलास पांगारकर यांच्या अभीष्टचिंतन सोहळ्यानिमित्त गुरुवारी (ता. १) पांगरी (ता. सिन्नर) येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी महंत डॉ. भक्तिचरणदास महाराज, द्वाराचार्य डॉ. रामकृष्णदास महाराज लहवितकर, श्री श्री १००८ महामंडलेश्वर शनिभक्त सुकदेव महाराज वाकी, श्री श्री जगद्गुरू शांतिगिरी महाराजांचे प्रतिनिधी जनेश्वर महाराज, पुणे येथील उत्तमराव मांढरे, भिवंडी येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे मंदिर स्थापन करणारे राजाभाऊ चौधरी, छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक किशोर चव्हाण, मुख्य समन्वयक विजय काकडे-पाटील, परमेश्वर नलावडे, कृषी उत्पन बाजार समितीचे माजी सभापती रमेश पांगारकर, उद्योजक विजय काकडे, छाया पांगारकर व्यासपीठावर उपस्थित होते. .Ichalkaranji Municipal Corporation : इचलकरंजीत प्रतिस्पर्धी ठरले! दोन दिवसांत 383 उमेदवारांपैकी तब्बल 153 उमेदवारांनी घेतली माघार.मनोज जरांगे यांनी डॉ. विलास पांगारकर यांना शुभेच्छा दिल्या. साधू- महंत, शैक्षणिक, धार्मिक, राजकीय, सामाजिक, उद्योजक आदींच्या हस्ते डॉ. पांगारकर यांना छत्रपती शिवाजी महाराज राष्ट्रीय गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले..माणुसकीचे दर्शनडॉ. विलास पांगरकर यांनी माणुसकीचे दर्शन घडवत वाढदिवसानिमित्त घोटेवाडी येथील एका कुटुंबातील महिला व सहा मुलींना ५१ हजार रुपयांचा धनादेश दिला. मनोज जरांगे-पाटील व साधू-महंतांच्या हस्ते त्याचे वितरण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.