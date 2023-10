Nashik News : सिमेंटच्या जंगलात सदनिका संस्कृती वाढत असताना वाडा संस्कृती टिकवण्यासाठी सदनिकेत वाडा साकारला आहे.

इंदिरानगरमधील गणराज कॉलनीत तोडकर वाडा म्हणून ओळखला जातो. डॉ. संध्या तोडकर यांच्या घरामध्ये प्रवेश करताच शंभर वर्षांपूर्वीचा सागाचा रेखीव दरवाजा आपले स्वागत करतो. (mansion built in flat in Indiranagar Sights of tribal culture on walls Nashik News)

डॉ. तोडकर यांच्या घरामध्ये दोन हजार प्राचीन वस्तू पाहावयास मिळतात. बैठक खोलीमध्ये आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडते. सर्व भिंतीवर मुलगी डॉ. वैभवी हिने वारली चित्रातून आदिवासी संस्कृती साकारली आहे.

याच खोलीत ‘मस्तानी कमान’ चे आकर्षण आहे. भटकंती करताना शंभरहून अधिक बांबूपासून बनवलेल्या वस्तू डॉ. तोडकर यांनी जमा केल्या आहेत. मध्य प्रदेशमधून त्यांनी रंगीत लाकडी वस्तू आणल्या आहेत.

त्यामधील राजाची सफारी आकर्षित करते. टेराकोटा वस्तूमधून भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडते. मातीपासून बनवलेले पंधरा पक्षी समोर दिसतात. ग्रँड फादर क्लॉक हे साडेपाच फूट उंच घड्याळ घरात आहे.

पूर्वीच्या काळी राणी वापरत असलेल्या पर्स त्यांच्याकडे आहे. पेढे घाटाचा दागिन्यांचा डबा, चाळीस प्रकारचे अडकित्ते, दोनशे टपाल तिकिटे, देश-परदेशातील नोटा, पाचशे जुनी नाणी संग्रहात आहेत.

३२ वर्षांपासून डॉ. तोडकर या जुन्या वस्तूंचे संग्रह करत आहेत. त्यांचे काका येवल्याचे ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार प्रभाकर झळके यांच्या प्रेरणेने त्यांनी वाड्याची निर्मिती केली. त्यांच्या संग्रहातील लाकडावरील रोम शहर आकर्षित करते.

वाड्यात त्यांच्याकडे बंजारा समाजातील महिलांचे पारंपारिक दागिने आहेत. भातुकलीचा खेळ आहे. जाते, पाटे, वरवंटे, उखळ, मुसळ आदी दगडाच्या वस्तू दिसतात. त्यांनी ‘टेरेस'वर औषधी वनस्पतीची छोटी बाग तयार केली आहे. या कामात त्यांना पती राजेंद्र तोडकर यांचे मोठे सहकार्य मिळते.

"आपली संस्कृती टिकावी आणि नवीन पिढीला त्याची माहिती मिळावी म्हणून सदनिकेला वाड्याचा लुक दिला आहे. भविष्यात नाशिकमध्ये जागा उपलब्ध झाल्यास आदिवासी संस्कृती आणि प्राचीन वस्तूंचे संग्रहालय उभारण्याची इच्छा आहे."- डॉ. संध्या तोडकर