Nashik Crime : शहरात दुचाकी चोरटे आहेत तरी किती? अट्टल चोरटे जेरबंद करूनही ‘सिलसिला’ कायम

नाशिक : गेल्या आठवडाभरात शहर गुन्हेशाखेसह पोलीस ठाण्यांच्या गुन्हेशोध पथकांनी अट्टल चार दुचाक्या चोरट्यांना जेरबंद केले. या चोरट्यांकडून लाखोंच्या चोरीच्या दुचाक्या हस्तगतही केल्या.

असे असले तरीही शहरातील दुचाक्या चोरीचा सिलसिला थांबलेला नाही. त्यामुळे शहरात दुचाक्या चोरटे आहेत तरी किती, असे म्हणण्याची वेळ पोलीस अधिकार्यांवर आली आहे. दरम्यान, शहर हद्दीतून पुन्हा पाच दुचाक्या चोरट्यांनी लंपास केल्या आहेत. (many bike thieves in city after imprisoning thieves incidents continues Nashik Crime)