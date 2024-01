Maratha Reservation: मराठा ‘इम्पेरिकल डेटा कलेक्शन’ साठी 2600 कर्मचारी! नाशिक मनपाचे काम ठप्प पडण्याची भीती

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा त्यानंतर शहरात डीप क्लिनिंग स्वच्छता मोहीम दुसरीकडे महापालिकेचे कामकाज सांभाळताना वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या चिंतेत असलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांवर आता मराठा समाजाचा इम्पेरिकल डेटा संकलित करण्याचे काम आले आहे.

३१ जानेवारीपर्यंत शासनाला सर्व माहिती सादर करायची आहे. त्यासाठी महापालिकेचे २६०० कर्मचारी प्रगणक म्हणून नियुक्त झाले आहे. महापालिकेकडे एकूण ४८०० कर्मचारी, त्यात दोन हजार सफाई कर्मचारी त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणाच कामाला लागणार असल्याचे महापालिकेचे कामकाज ठप्प पडण्याची भीती आहे.

त्यामुळे आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकांची मदत घेण्याची वेळ आली आहे. परंतु त्यादेखील संपावर गेल्याने महापालिका प्रशासनाला मुख्यालयाचे दार बंद करूनच बंधनकारक असलेले इम्पेरिकल डेटा संपादित करावे लागणार आहे. (Maratha Reservation 2600 Employees for Maratha Empirical Data Collection Fear of stopping work of Nashik NMC news)