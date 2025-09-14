नाशिक

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर सरकारमध्येच जुगलबंदी: भुजबळ-विखे पाटलांमध्ये मतभेद

Chhagan Bhujbal Demands GR Cancellation : सरकारनेच आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करावा, अशी मागणी सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे, तो रद्द करण्याची गरज नाही, असे जलसंपदामंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

