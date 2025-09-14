Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर सरकारमध्येच जुगलबंदी: भुजबळ-विखे पाटलांमध्ये मतभेद

नाशिक: मराठा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करावा, अशी मागणी सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे, तो रद्द करण्याची गरज नाही, असे जलसंपदामंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे..या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे गोंधळ निर्माण झाला असून, सरकारनेच आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे..भुजबळांना सरकारची भूमिका पटत नसेल, तर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडावे, असे आव्हान शिंदे यांनी दिले. रविवारी (ता. १४) नाशिकमध्ये होणाऱ्या पक्षाच्या राज्यस्तरीय शिबिरापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. शिंदे म्हणाले, ‘आरक्षणाच्या मुद्यावरून महायुती सरकारमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे..एकनाथ शिंदे यांना बाजूला सारून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाचा जीआर जारी करून श्रेय घेतले आहे. मात्र, सरकारमधील मंत्रीच आता त्यावर विरोधाची भूमिका घेत आहेत.’ शिंदे पुढे म्हणाले, ‘मराठा समाजाचे एसईबीसी अंतर्गत दहा टक्के वेगळे आरक्षण रद्द करायचे का, असा सवाल भुजबळ करतात. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला कोणते आरक्षण मिळणार, याबाबतच संभ्रम निर्माण झाला आहे. .न्यायालयानेही यावर विचारणा केली आहे. सरकारने तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. त्यानंतर समाजाला खरे आरक्षण मिळाले की फसवणूक झाली, हे स्पष्ट होईल.’ मनोज जरांगे-पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मिळणारे आरक्षण केवळ कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच लागू होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, यावरही शिंदे यांनी भाष्य केले. या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते रवींद्र पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष गोकुळ पिंगळे, शहराध्यक्ष गजानन शेलार आदी उपस्थित होते..Jayant Patil : राष्ट्रवादीच्या नाशिकच्या शिबिरात जयंत पाटलांचा गोंधळ! शिबिराऐवजी हवनाकडे वळले अन्....शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेमध्ये युती होणार असल्याच्या चर्चांबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, अद्याप अशी कोणतीही युती झालेली नाही. निर्णय झाल्यानंतर आम्ही भूमिका स्पष्ट करू. दरम्यान, भारत- पाक सामना घेण्याच्या भाजपच्या भूमिकेचा आमदार शिंदे यांनी निषेधही नोंदविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.