Maratha Reservation : सकल मराठा समाजातर्फे शासन निर्णयाचे स्वागत; 'हा अस्मितेचा विजय

नाशिक: मराठा समाजाला 'ओबीसी' प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनाला मिळालेले यश हे समाजहिताचे ठरणार असल्याचे मत समन्वयकांनी व्यक्त केले. शासनाने घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला..नाशिकमधील अशोक स्तंभ येथील गणेश मंडळासमोर भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आणि जल्लोष साजरा करून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या लढ्याला मिळालेले हे यश असून शासनाने दिलेला शब्द यापुढेही पाळावा, असे आवाहन सकल मराठा समाज बांधवांच्या वतीने करण्यात आले..सरकारचे अभिनंदन व आभार. मात्र, हे आरक्षण कायदेशीर पातळीवर तसेच न्यायदेवतेच्या दालनात टिकण्यासाठी देखील राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलावी अशी अपेक्षा.- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक लोकसभा.सकल मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय जारी केल्यामुळे संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आले. सकल मराठा समाज बांधव उपोषणकर्त्यांचे हे यश आहे. सरकारने यापुढे मराठा समाजाची फसवणूक करू नये. तसे झाल्यास मराठा समाज सरकारला जशास तसे उत्तर देईल.-नाना बच्छाव, उपोषणकर्ते-शिवतीर्थ, नाशिक.सकल मराठा समाजाने सरकारकडे केलेल्या मागण्यांपैकी सात मागण्या राज्य सरकारने जीआर काढून मान्य केल्या. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस दोन्ही उपमुख्यमंत्री यासह मराठा आरक्षण उप समितीचे अभिनंदन. मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटलांचे समाजाच्या वतीने आभार. गोरगरीब मराठा समाजाचा हित राज्य सरकारने पाहिल्यामुळे आता शिक्षण आणि नोकरीमध्ये याचा फायदा होईल.-करण गायकर, राज्य समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चा.मराठा समाजाच्या हक्काच्या लढ्याला मोठ यश मिळाले आहे. ही फक्त घोषणा नाही तर मराठा समाजाच्या अस्मितेचा विजय आहे, हा विजय प्रत्येक मराठा तरुण, शेतकरी, विद्यार्थी व समाजातील प्रत्येक घटकाचा आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात हा लढा लढला आणि विजय झाला.-नितीन सुगंधी -कापसे, अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ, नाशिक.Maratha Reservation: सातारा जिल्ह्यात ढोल-ताशे, गुलाल अन् फटाक्यांची आतषबाजी; मराठा बांधवांकडून विजयोत्सव; 'एक मराठा, लाख मराठा'च्या घोषणा.राज्य शासनाने सकल मराठा समाजाची भावना ओळखून योग्य निर्णय घेतला. एका व्यक्तीच्या नेतृत्त्वात आंदोलन होते तेव्हा परिस्थिती हाताळणे अवघड असते. अशा वेळी समाज बांधवांना सोबत घेवून मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन व शासनाने दाखविलेली तत्परता यांचे स्वागत आहे.- माधुरी भदाणे, प्रदेशाध्यक्ष जिजाऊ ब्रिगेड.