नाशिक

Maratha Reservation : सकल मराठा समाजातर्फे शासन निर्णयाचे स्वागत; 'हा अस्मितेचा विजय

Maratha Reservation Demand and OBC Quota : नाशिकमधील अशोक स्तंभ येथे मराठा समाजाला 'ओबीसी' प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून आणि जल्लोष साजरा करून स्वागत केले.
Maratha Reservation
Maratha Reservationsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मराठा समाजाला ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनाला मिळालेले यश हे समाजहिताचे ठरणार असल्याचे मत समन्वयकांनी व्यक्त केले. शासनाने घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Maratha Reservation
Maratha
OBC
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com