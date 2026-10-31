जिल्हाध्यक्षपदी रणजीतराजे भोसले

धुळे : टुडे पान २ साठी...
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धुळे : मराठा सेवा संघाच्या कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत मराठा क्रांती मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल रणजीतराजे भोसले यांचा सत्कार करताना सुधाकर बेंद्रे. शेजारी पदाधिकारी.
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मराठा क्रांती मोर्चा जिल्हाध्यक्षपदी भोसले
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समाजाच्या एकजुटीसह पंचसूत्रीवर काम करण्याचा निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ३१ : मराठा सेवा संघाच्या कार्यालयात समस्त मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक नुकतीच झाली. बैठकीत रणजीतराजे भोसले यांची मराठा क्रांती मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. समाजाचे मार्गदर्शक सुधाकर बेंद्रे यांच्या अध्यक्षतेत बैठक पार पडली. बैठकीत मराठा समाजाचे संघटन मजबूत करणे, मराठा आरक्षण, मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे, तसेच समाजातील प्रतिभावंत व्यक्तींना प्रोत्साहन देणे या पंचसूत्रीवर काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी उपस्थितांनी मनोगत व्यक्त करत मराठा एकजुटीचा निर्णय घेतला.
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मराठा, कुणबी, पाटील, देशमुख असे भेद विसरून एकदिल्याने काम करून हे संघटन सर्वसामान्य मराठा समाजातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचवण्याचे ठरले. आगामी काळात ज्येष्ठ व आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभावीपणे काम करू, अशी ग्वाही नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष भोसले यांनी दिली. तसेच, आगामी बैठकीत कोअर कमिटी स्थापन करण्याचे निश्चित केले. बैठकीस श्री. बेंद्रे, श्री. भोसले, राजेंद्र काळे, राजेंद्र इंगळे, नाना कदम, अर्जुन पाटील, प्रफुल माने, अमर फरताडे, घनश्याम निरगुडे, हेमंत भडक, सुनील ठाणगे, नैनेश साळुंखे, पवन मराठे, अमोल मराठे, अमित भोसले, सुभाष पाटील, मनोज ढवळे, भरत काळे, विक्रम काळे, जितू पाटील, वामन मोहिते, संदीप पाटील, वैभव पाटील, भूषण पाटील, मयूर शिंदे, सुनील अहिरराव, देवेंद्र पाटील, जितेंद्र पाटील, संदीप भदाणे, मनीष दहिते, नितेश साळुंखे, मुकेश खैरनार, सत्यविजय साळुंखे, सागर बोरसे, गणेश पाटील, प्रेम पाटील, रोहित पाटील, अभिजित बोरसे, उमेश देवरे आदी उपस्थित होते.