Simon Martin : "आपण अघोषित आणीबाणीत जगत आहोत"; ख्रिस्ती साहित्य संमेलनात सायमन मार्टिन यांचा सरकारवर प्रहार

नाशिक: आपण सर्व सध्या अघोषित आणीबाणीचा अनुभव घेत आहोत. व्यक्त झाल्यावर अंध भक्तांच्या टोळ्या तुटून पडतात. आंदोलन केल्यावर तुमच्या रस्त्यात खिळे ठोकले जातात. सर्व बाजूंनी कोंडी करून पाळत ठेवली जात आहे. .तुम्ही एक निष्क्रिय, विचारहीन मांसाचा गोळा म्हणून जगणार असाल, तरच तुमच्याकडे जगण्याचा परवाना आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य नावाचे मूल्यच शिल्लक राहिलेले नाही. लक्षात घ्या, की येशूच्या तत्त्वज्ञानात समतेचा जागर करण्यात आलेला आहे. परंतु, सध्या समता नावाच्या मूल्याची परवड होत असल्याचे परखड विचार ज्येष्ठ कवी सायमन मार्टिन यांनी मांडले..सत्ताविसाव्या अखिल भारतीय मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनात कवी कुसुमाग्रज साहित्यनगरीत फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो विचारपीठावर अध्यक्षस्थानाहून ते बोलत होते. शुक्रवारी (ता.९) नाशिक रोड परिसरातील बाळ येशू प्रांगणात या संमेलनाचे थाटात उदघाटन झाले. या विचार मंचावर स्वागताध्यक्ष फादर एरॉल फर्नांडिस, उद्घाटक ज्येष्ठ विचारवंत डॉ रावसाहेब कसबे, ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबळे, जेसिंटा मार्टिन, बिशप डॉ थॉमस डिसूझा, प्राचार्या डॉ. वेदश्री थिगळे, ज्येष्ठ बायबलतज्ज्ञ फादर आयबो कोयलो, माजी संमेलनाध्यक्ष पौलस वाघमारे आदी उपस्थित होते..सद्यःपरिस्थितीवर भाष्य करताना मार्टिन म्हणाले, की या काळाचे भीती हे सर्वांत मोठे लक्षण आहे. इथे खोट्या अफवा, काल्पनिक गोष्टी पसरवून तेच सत्य असा बहुजनांचा समज झाला आहे. त्यातून जग विद्वेषाच्या टोकावर उभे ठाकले आहे. युद्धामध्ये शहर, माणसे बेचिराख होत आहेत. .मोठ्या राष्ट्रांकडे स्थलांतरितांचे लोंढे जीव वाचवण्यासाठी आशाळभूतपणे नजरेने पाहतात. पण, श्रीमंत देशांनी त्यांचे दरवाजे बंद करून टाकले आहेत. यातून उदारमतवादाला ग्रहण लागले आहे. पूर्वी साम्राज्य वादातून गरीब राष्ट्रांची लूट करण्यात आली. आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून गरीब राष्ट्राच्या बाजारपेठांवर ताबा मिळवून त्यांचे रक्त शोषले जात आहे..गरिबाचे रक्त ओरबाडत असताना संवेदनशील माणूस शांत बसू शकत नाही. माणसाचे जगणे दुसरेच कुणीतरी ठरवत असेल, तर त्यातून हुकूमशाही अस्तित्वात येत आहे. जगभरातील निवडणुकांचे निकाल बदलले जात आहेत आणि मोठ्या राष्ट्रांमध्ये उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेवर येत आहे. .आम्ही देऊ तेच स्वातंत्र्य त्यामुळे मर्यादित स्वातंत्र्यात राहा. त्यातूनच विचार करण्याचे आणि अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. म्हणून आता स्वतःला जाणून घेण्याची, खरी ओळख करून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी अशा साहित्य संमेलनाची आवश्यकता असल्याचे मार्टिन यांनी नमूद केले. डॉ. अमित त्रिभुवन यांनी सूत्रसंचालन केले..MHADA Lottery: म्हाडाकडून नववर्षाचं गिफ्ट! मुंबईत २०००हून अधिक घरांची सोडत; कधी फुटणार लाॅटरीचा बार? .संमेलनात आज (ता. १०)सकाळी नऊपासून समाज विकासाची ख्रिस्ती संकल्पना, ख्रिस्ती लेखकांच्या लेखनाच्या प्रेरणा, संविधानिक मूल्यांचे ख्रिस्ती साहित्यात दर्शन असे एकूण तीन परिसंवाद होतील. दुपारी चारला निमंत्रितांशी ऐसपैस गप्पा, सायंकाळी सातला पौलस वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली कविसंमेलन होईल. रात्री दहाला साधू सुंदरसिंग यांच्या जीवनावर चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे..संमेलनातील पुरस्काराचे मानकरीजीवनगौरव पुरस्कार :फादर फ्रान्सिस कोरिया (वसई)साहित्यभूषण पुरस्कार :सनी पाटोळे (पुणे)साहित्यव्रती पुरस्कार :रमण रणदिवे (पुणे)साहित्यगौरव पुरस्कार :मुक्ता टिळक (नाशिक).