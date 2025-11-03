नाशिक

Nashik News : कोवळ्या वयासाठी 'बोल्ड' विषय नको! नाट्य संघांच्या मागणीनुसार हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेत लहान मुलांना प्रवेश नाही

Decision to Ban Entry for Children Below 14 in Drama Competition : नाशिकमध्ये ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलांना प्रवेशबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाटकातील गंभीर आशय आणि लहान मुलांमुळे होणारा व्यत्यय ही या निर्णयामागील प्रमुख कारणे आहेत.
drama competition

drama competition

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संघाच्या मागणीनुसार ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत चौदा वर्षांखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात लहान मुलांना प्रवेशबंदीसाठी नाट्यगृहाबाहेर ‘नो एंट्री’चा फलक लावण्यात येणार असून, नाममात्र दरात मिळणाऱ्या तिकिटावरही तसा उल्लेख करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
policy
Competition
culture
Literature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com