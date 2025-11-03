Nashik News : कोवळ्या वयासाठी 'बोल्ड' विषय नको! नाट्य संघांच्या मागणीनुसार हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेत लहान मुलांना प्रवेश नाही

नाशिक: स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संघाच्या मागणीनुसार ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत चौदा वर्षांखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात लहान मुलांना प्रवेशबंदीसाठी नाट्यगृहाबाहेर ‘नो एंट्री’चा फलक लावण्यात येणार असून, नाममात्र दरात मिळणाऱ्या तिकिटावरही तसा उल्लेख करण्यात येणार आहे. .वास्तविक २०२४ मध्ये झालेल्या नाट्य संस्थांच्या बैठकीतच हा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. गेल्या वर्षात सादर झालेल्या २६ पैकी आठ नाटके ‘ॲडल्ट’ होती. नाटकाच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश दिला जातो. शिवाय, दिवसेंदिवस नाटकातील आशय-विषय बोल्ड, गंभीर, तर कधी अंगावर येणारे प्रसंग, बलात्काराचा प्रसंग, खूनही नाटकात समाविष्ट असल्याने असे प्रसंग कोवळ्या वयात मुलांनी पाहू नयेत. .लहान मुलांमध्ये एका जागी बसून राहण्याचा संयम नसल्याने ती प्रयोग सुरू असताना ओरडतात. त्यामुळे पालक मुलांच्या हातात मोबाईल देतात, त्याचा आवाज, नाट्यगृहात खाण्याचा आवाज, रॅपरचा आवाज हा सर्व प्रकार कलाकारांचे लक्ष विचलित करीत असतो. त्यासाठी संघाच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे..नाट्य स्पर्धा नवोदित कलाकारांसाठी हक्काचे व्यासपीठ असल्याने स्पर्धेत दाखल झालेल्या अनेक नाटकांतून व्यावसायिक नाटके उभी राहिली आहेत. मग, लहान मुलांनी नाटक बघू नये का? लहान मुलांकरिता शासन खास बालनाट्य स्पर्धा आयोजित करीत असते. शिवाय या स्पर्धा पाहण्यासाठी विनामूल्य व सकाळच्या सत्रात असल्याने त्या मुलांच्या दृष्टीने हिताच्या ठरतात..नाट्यगृहाचे दरवाजे करणार बंदनाटक एक जिवंत कला असल्याने समोर बसणाराही प्रेक्षक तेवढाच प्रगल्भ असायला हवा. नाट्यगृहाबाहेर सतत ये-जा करणे, मोबाईलवर बोलणे, मोबाईल सायलेंट मोडवर नसणे अशा काही प्रेक्षकांच्या वागण्यामुळे कलाकारांना सादरीकरणात व्यत्यय येतो. त्यामुळे सायंकाळी सातला नाटक सुरू झाल्यानंतर नाट्यगृहाचे दरवाजे बंद केले जाणार असून, थेट मध्यांतर झाल्यानंतर दरवाजा उघडला जाणार आहे..कलाकार खूप मेहनतीने नाटक उभे करतात आणि नाट्यकला ही समरस होऊन पाहण्याची कला आहे. लहान मुलांना रंगमंचावरील कलाकार ओळखीचे दिसले की ते हाका मारतात. यामुळे कलाकार आणि दर्दी प्रेक्षकांचा रसभंग होतो. त्यासाठी लहान मुलांना प्रवेश नाही दिला तर प्रेक्षक आणि कलाकार दोन्हींच्या दृष्टीने हिताचे ठरेल.- मुकेश काळे, नाट्य दिग्दर्शक.लोकांना वाटतं की मी... मांजरेकरांनी सांगितलं शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत सिद्धार्थ बोडकेला घेण्याचं कारण .दहा वर्षांखालील लहान मुलांना प्रौढ नाटक कळत नसल्याने ते दंगामस्ती करतात. मुलांना त्यांच्या वयाप्रमाणे वाढू द्यावे, त्यासाठी बालनाट्य स्पर्धा असतात. कलाकार स्पर्धेसाठी कसून तालमी करीत असतात. सादरीकरणाचा दिवस त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असल्याने लहान मुलांना प्रवेश नसावा.- पल्लवी पटवर्धन, लेखिका व दिग्दर्शिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.