नंदुरबारात आज नांदी साहित्य संमेलन

नांदी साहित्य संमेलनात होणार बोलीभाषांचा जागर
आज उद्घाटन : परिसंवाद, कवी संमेलनाचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार, ता. ३ : शहरातील कन्यादान मंगल कार्यालयाच्या कै. शालिनीताई नटावदकर नगरीत आयोजित जिल्हा नांदी साहित्य संमेलन आज (ता. ४) सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत पार पडणार आहे. संमेलनाचे उद्घाटन पद्मश्री चैत्राम पवार यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून, अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. माहेश्वरी गावित राहणार आहेत. कार्याध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांच्यासह महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे उपाध्यक्ष तानसेन जगताप, कार्याध्यक्ष शशिकांत घासकडबी, प्राचार्य संजीव गिरासे, डॉ. वासुदेव वले आणि गणेश आढाव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा साहित्य सोहळा पार पडणार आहे.
संयोजन समितीच्या प्रमुखपदी रोहन नटावदकर, तर सहसंयोजकपदी ऋषिका गावित यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गौरीशंकर धुमाळ, श्रीराम दाऊतखाने, सुलभा महिरे, अजित लांडगे, प्रशांत बागूल, मंगेश उपासणी, ॲड. राहुल कुळकर्णी, राहुल खेडकर, तारकेश्वर पटेल, भानुदास शास्त्री, कल्याणी डांगे आणि डॉ. पुष्कर शास्त्री यांच्या उपस्थितीत नियोजनाची बैठक पार पडली. श्री जी सार्वजनिक वाचनालय, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि साहित्य भारती, नंदुरबार शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने या संमेलनाचे आयोजन केले आहे. जिल्ह्यातील साहित्यिक, कवी, लोककलावंत, अभ्यासक आणि साहित्यप्रेमींनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.