नाशिक

Nashik News : विश्व मराठी संमेलनासाठी आले अन् नाशिकमध्येच अडकले; दुबईतील ३४ जणांची घरवापसी लांबणीवर!

34 Dubai-Based Participants Stranded in Nashik : नाशिक येथील चौथ्या विश्व मराठी संमेलनासाठी दुबईहून आलेले ३४ नागरिक आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमानसेवा खंडित झाल्याने नाशिकमध्येच अडकून पडले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: चौथ्या विश्‍व मराठी संमलेनासाठी दुबई येथून नाशिकमध्ये आलेले ३४ नागरिक विमाने रद्द झाल्याने अडकून पडले आहेत. राज्य सरकार या सर्व व्यक्तींच्या संपर्कात असून, दुबईतील परिस्थिती लवकरच पूर्वपदावर येईल, असा विश्‍वास या व्यक्तींना आहे.

