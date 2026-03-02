Nashik News : विश्व मराठी संमेलनासाठी आले अन् नाशिकमध्येच अडकले; दुबईतील ३४ जणांची घरवापसी लांबणीवर!

नाशिक: चौथ्या विश्व मराठी संमलेनासाठी दुबई येथून नाशिकमध्ये आलेले ३४ नागरिक विमाने रद्द झाल्याने अडकून पडले आहेत. राज्य सरकार या सर्व व्यक्तींच्या संपर्कात असून, दुबईतील परिस्थिती लवकरच पूर्वपदावर येईल, असा विश्वास या व्यक्तींना आहे. .नाशिकमध्ये चौथे मराठी विश्व संमेलन पार पडले. या संमेलनामध्ये देशाच्या विविध भागांमध्ये वास्तव्यास असलेले मराठी भाषिक सहभागी झाले. दुबई येथे सध्या विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रातील ३४ जणांचा एक ग्रुपदेखील खास संमेलनासाठी नाशिकमध्ये आला आहे. .पण हे नागरिक संमेलनाचा आनंद घेत असताना अमेरिका-इस्राईल विरुद्ध इराण यांच्यात युद्ध भडकले. या युद्धामुळे सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून विमान कंपन्यांनी दुबईसह गल्फ देशातील विमानसेवा खंडित केली आहे. परिणामी दुबईवरून आलेले नागरिक नाशिकमध्ये अडकून पडले आहेत..Kolhapur Tourists : जिल्ह्यातील १५० पर्यटक आखाती देशात अडकले ; जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वांशी संपर्क, सर्वजण सुखरूप.राज्य सरकार हे नाशिकमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींच्या सातत्याने संपर्कात आहे. या व्यक्तींनी मागील चार दिवसांपासून संमेलनात आमची व्यवस्था होती. संमेलनाचा अनुभव चांगला असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, युद्धजन्य परिस्थिती लवकरच निवळेल आणि आम्ही आमच्या कुटुंबापर्यंत सुखरूप पोहोचू, असा विश्वासही या व्यक्तींनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.