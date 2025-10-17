नाशिक

Wani Markandeshwar Yatra : मार्कंडेय पर्वतावर सोमवती अमावास्या यात्रोत्सव रद्द! जीर्ण शिडी आणि निसरड्या मार्गामुळे सलग तिसऱ्या वर्षी बंदी

Cancellation of Markandeshwar Yatra on Vanjari Amavasya : वणी मार्कंडेय पर्वतावर सोमवती अमावास्या यात्रोत्सव रद्द. असुरक्षित मार्ग आणि जीर्ण लोखंडी शिडीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार बंदी. भाविकांना पहिल्या पायरीवर दर्शनास परवानगी.
Markandeshwar Yatra

Markandeshwar Yatra

दिगंबर पाटोळे, सकाळ वृत्तसेवा
वणी: श्रीक्षेत्र मार्कंडेय पर्वतावर सोमवती अमावास्येनिमित्त सोमवारी (ता. २०) होणारा पारंपरिक श्री मार्कंडेश्वर यात्रोत्सव पुन्हा एकदा प्रशासनाने रद्द केला आहे. असुरक्षित मार्ग आणि जीर्ण झालेल्या लोखंडी शिडीमुळे अपघाताचा धोका असल्याचे कारण देत ही यात्रा रद्द करण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ३४ नुसार तीन वर्षांपासून यात्रेवर बंदी घालण्यात येत आहे.

