Wani Markandeshwar Yatra : मार्कंडेय पर्वतावर सोमवती अमावास्या यात्रोत्सव रद्द! जीर्ण शिडी आणि निसरड्या मार्गामुळे सलग तिसऱ्या वर्षी बंदी

वणी: श्रीक्षेत्र मार्कंडेय पर्वतावर सोमवती अमावास्येनिमित्त सोमवारी (ता. २०) होणारा पारंपरिक श्री मार्कंडेश्वर यात्रोत्सव पुन्हा एकदा प्रशासनाने रद्द केला आहे. असुरक्षित मार्ग आणि जीर्ण झालेल्या लोखंडी शिडीमुळे अपघाताचा धोका असल्याचे कारण देत ही यात्रा रद्द करण्यात आली. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ३४ नुसार तीन वर्षांपासून यात्रेवर बंदी घालण्यात येत आहे..मार्कंडेय ऋषींची तपोभूमी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या पर्वतावर वर्षातून दोनदा सोमवती अमावस्या आणि ऋषिपंचमी यात्रोत्सव भरतो. नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. मात्र प्रशासनाकडून सुरक्षितता उपाययोजना करण्यात टाळाटाळ होत असल्याने भाविकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..पंचकमिटी, मार्कड पिंप्री यांनी १० ऑक्टोबर २०२५ ला यात्रेची परवानगी मागितली होती. त्यांनी प्रशासनाला कळवले, की मार्कड पिंप्रीमार्गे जाणारा पायी रस्ता सुरक्षित असून, कोणतीही जीवितहानी होत नाही. तरीही तहसीलदार कळवण, पोलिस निरीक्षक कळवण आणि मंडळ अधिकारी कळवण यांनी सादर केलेल्या अहवालात पावसामुळे मार्ग निसरडा असून, पर्वतावर जाण्यासाठीचा लोखंडी जिना तुटका व धोकादायक असल्याचे नमूद केले..या पार्श्वभूमीवर उपविभागीय अधिकारी अकुनुरी नरेश यांनी यात्रेची परवानगी नाकारत आदेश दिले, की २० ऑक्टोबरला पर्वतावर जाण्यास बंदी राहील. मात्र भाविकांना पहिल्या पायरीवर दर्शन घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वाहनतळाची व्यवस्था मुळाणे आणि गोबापूर येथे करण्यात येणार आहे. भाविकांच्या जीवितास धोका टाळण्यासाठी सर्व विभागांनी दक्षता घ्यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..Post Office Service: आता पोस्टानं पाठवलेलं पत्र किंवा पार्सल लवकर पोहोचणार; पोस्ट ऑफिस नवीन सेवा सुरू करणार, अंमलजावणी कधी?.कारणे व भाविकांसाठी सूचनापर्वतावर जाणारा मार्ग असुरक्षित व निसरडालोखंडी जिना जीर्ण व तुटलेला असल्याचे अहवालात नमूदसततच्या पावसामुळे दरड कोसळण्याचा धोकापर्वतावर जाण्यास पूर्ण बंदी लागूपहिल्या पायरीवर दर्शनास परवानगीमुळाणे व गोबापूर गावात वाहनतळ व पार्किंगची व्यवस्था.