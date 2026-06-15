Markandeya Hill Nashik : गिर्यारोहकांसाठी गुड न्यूज! साडेचार कोटींचा निधी मंजूर, सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी 'या' पौराणिक पर्वताचं पालटणार रूपडं; पाहा काय आहेत प्लॅन्स

-प्रशांत भरवीरकरनाशिक : सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सप्तशृंगगड परिसरातील पौराणिक, धार्मिक आणि नैसर्गिक वैभवाने नटलेल्या मार्कंडेय पर्वताच्या विकासाला (Markandeya Mountain) गती मिळणार आहे. वन विभागामार्फत सुमारे साडेचार कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाल्याने पर्वताचे रूपडे बदलणार असून, भाविक, पर्यटक आणि गिर्यारोहकांसाठी अधिक सुरक्षित व सुविधांयुक्त वातावरण उपलब्ध होईल..मंजूर निधीतून पर्वतावरील चढाई सुरक्षित व सुलभ करण्यासाठी नव्या पायऱ्या बांधण्यात येणार आहेत. तसेच, आवश्यक ठिकाणी मजबूत रेलिंग उभारून अपघातांचा धोका कमी केला जाईल. विद्यमान मार्गांची दुरुस्ती करून पर्यटकांसाठी सुसज्ज दांडी रस्ता विकसित करण्यात येणार आहे. खोल दऱ्यांच्या कडेला चेन फेन्सिंग आणि संरक्षक भिंती उभारण्याचाही आराखडा तयार करण्यात आला..विकासकामांबरोबरच पर्यावरण संरक्षणाचा समतोल राखण्यावर वन विभागाने विशेष भर दिला आहे. परिसरातील नैसर्गिक पाणवठ्यांची स्वच्छता, दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असून, त्यामुळे वन्यजीवांसाठी वर्षभर पाण्याची उपलब्धता वाढेल. डोंगर उतारावरील पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी आणि भूजल फेरभरणाला चालना देण्यासाठी गॅबियन वन बंधारे उभारण्यात येणार आहेत..Anand Mahindra : 40 वळणे अन् दाट धुके! प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रांनाही पडली 'या' सुंदर ठिकाणाची भुरळ! 30 वर्षांपूर्वीच्या मुन्नारची सफर घडवणारं ठिकाण कोणतं?.भाविक आणि पर्यटकांच्या सोयीसाठी पर्वतावर पाच सुसज्ज निवारा शेड उभारण्यात येणार आहेत. तसेच, परिसरातील निसर्गसौंदर्य अनुभवता यावे, यासाठी निवडक ठिकाणी आकर्षक पॅगोडा आणि निरीक्षण मनोरे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. या सुविधांमुळे मार्कंडेय पर्वताचा पर्यटन नकाशावरील दर्जा अधिक उंचावण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Monsoon Delay Maharashtra : आधी 11, मग 15 अन् आता थेट...; महाराष्ट्रात 'या' तारखेला मान्सून सक्रिय होणार! हवामान खात्याचा नवा अंदाज, यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस?.मार्कंडेय पर्वतावरील प्रस्तावित विकासकामांसाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, प्रशासकीय मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामांना लवकरच सुरुवात होणार आहे. आगामी कुंभमेळ्यात लाखो भाविकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुविधायुक्त पर्यटनस्थळ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याची माहिती नाशिक पूर्व वन विभागाचे सहायक वनसंरक्षक संतोष सोनवणे यांनी दिली..स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधीमार्कंडेय पर्वत परिसरात पर्यटन सुविधा विकसित झाल्यावर पर्यटकांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, स्थानिक युवकांना मार्गदर्शक, वाहतूक, खाद्यपदार्थ, निवास व्यवस्था तसेच पर्यटनाशी निगडित इतर व्यवसायांत रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात २०० हून अधिक रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Mahabaleshwar Water Shortage : महाबळेश्वर-पाचगणीवर मोठं संकट! 'वेण्णा लेक'ने गाठला तळ; केवळ 50 ते 52 दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा शिल्लक, पाऊस लांबल्यास काय होणार?.धार्मिक वारसा आणि निसर्ग पर्यटनाचा संगममार्कंडेय ऋषींच्या तपोभूमीशी संबंधित मानल्या जाणाऱ्या या पर्वताला धार्मिक महत्त्वाबरोबरच निसर्ग पर्यटनाच्या दृष्टीनेही विशेष स्थान आहे. सप्तशृंगगड परिसरात येणारे हजारो भाविक आणि ट्रेकर्स वर्षभर या ठिकाणी भेट देतात. मात्र, खडतर चढाई, अपुऱ्या सुविधा आणि काही ठिकाणी असलेल्या धोकादायक दऱ्यांमुळे पर्यटकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.